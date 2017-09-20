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Война в Сирии
Война в Сирии

"Двуличие Вашингтона": Россия и Сирия отбили наступление боевиков в Идлибе

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Главное за 20 сентября 2017 года (12)
20:1520.09.2017
(обновлено: 20:18 20.09.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАртиллеристы сирийской армии стреляют с применением систем залпового огня Град на позициях в провинции Идлиб на северо-западе СирииАртиллеристы сирийской армии стреляют с применением систем залпового огня Град на позициях в провинции Идлиб на северо-западе Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Террористы из "Джебхат ан-Нусры*", подстрекаемые спецслужбами США, развернули во вторник наступление на северо-западе Сирии, им даже удалось окружить подразделение российской военной полиции. Однако ответным ударом российские и сирийские военные не только освободили попавших в окружение полицейских, но и отбросили бандитов обратно.

Подробности операции, которая сорвала планы остановить успешное наступление сирийских правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора, рассказал журналистам в среду начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

Коварство спецслужб США

Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийская армия почти полностью вернула позиции после наступления боевиков
По его словам, несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики "Джебхат ан-Нусры*" и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, во вторник с восьми утра развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации Идлиб.

"По имеющимся данным, данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора", — отметил Рудской.

Генерал пояснил, что наступление осуществлялось при поддержке танков и боевых машин пехоты, ему предшествовала мощная огневая подготовка. При этом за день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 километров, на фронте — до 20 километров.

Окружение полицейских

Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Госдуме не исключили, что США сыграли роль в наступлении боевиков в Сирии
Как выяснилось, одной из главных целей боевиков был захват подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте для контроля за деэскалацией. В результате нападения бандитов оказался блокированным взвод военной полиции в количестве 29 человек.

"В течение нескольких часов отряд отражал атаки превосходящего противника плечом к плечу с отрядом племени муали, которое подписало соглашение о присоединение к режиму прекращения боевых действий и осталось ему верно в этой непростой ситуации", – рассказал Рудской.

Подключается спецназ

Крепость в городе Масьяф в сирийской провинции Хама. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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При наступлении боевиков в Сирии ранены трое российских военных
В этой сложнейшей обстановке командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин отправил спецназовцев на подмогу военной полиции.

По словам Рудского, "была сформирована группа деблокирования", в которую вошли подразделения сил специальных операций, военной полиции, сирийского спецназа. Вышедший на помощь отряд возглавил заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон Герой России генерал-майор Виктор Шуляк. Кроме того действия отряда спецназовцев постоянно поддерживала пара штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронетехнике боевиков с предельно малых высот.

"В результате кольцо окружения было прорвано, и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с боями, без потерь вышли в район расположения правительственных войск", – доложил военачальник.

В ходе операции получили ранения трое российских военнослужащих из сил специальных операций, которые прорывали окружение. Все участники этой уникальной операции представлены к государственным наградам.

Контрнаступление

Сирийские правительственные войска рядом с разрушенным подземным туннелем в пригороде Дамаска. 14 мая 2017
© AFP 2017 / Stringer
Сирийский генерал рассказал о "подземной войне" боевиков в Дамаске
Как рассказали в Генштабе, благодаря предпринятым российским командованием совместно с генеральным штабом Сирии мерам наступление террористов было остановлено и им нанесен существенный ущерб.

Так, за сутки ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 боевых машин пехоты, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей и 38 складов вооружения.

"Используя результаты огневого поражения, подразделения пятого десантно-штурмового корпуса сирийской армии совместно с отрядами правительственных войск при поддержке российской авиации перешли в контрнаступление и в настоящее время практически полностью восстановили утраченное положение. Операция по уничтожению террористов будет продолжена", – подытожил Рудской.

Двуличие Вашингтона

Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Rami Al-Sayed
"Ан-Нусра"* развернула широкомасштабное наступление на сирийскую армию
Данная ситуация свидетельствует о двуличной позиции официального Вашингтона, считает член общественного совета при Минобороны России, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Декларируя, с одной стороны, непримиримую позицию по борьбе с "Исламским государством*" (запрещено в РФ) и "Джебхат ан-Нусрой*" на словах, с другой стороны, американцы фактически покровительствуют террористам и даже ставят им конкретные задачи, очевидно, координируя их действия и снабжая разведывательной информацией", — сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, это является поддержкой международного терроризма. В этой связи России следует предъявить претензии к США на влиятельных международных площадках, в том числе на проходящей в Нью-Йорке Генассамблее ООН.

"Москва должна потребовать от президента Трампа преданию суду военного трибунала американских военачальников и сотрудников спецслужб, играющих на стороне террористов в Сирии. За такое, по американскому законодательству, полагается электрический стул", – считает Коротченко.

*Запрещенные в России террористические организации

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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