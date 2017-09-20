Эксперт: виновникам атаки боевиков в Идлибе полагается электрический стул

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Широкомасштабное наступление боевиков "Джебхат ан-Нусры"* в зоне деэскалации Идлиб на позиции правительственных войск, инициированное спецслужбами США, свидетельствует о двуличной позиции официального Вашингтона, виновникам этой атаки полагается электрический стул, заявил РИА Новости в среду член общественного совета при Минобороны, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Декларируя, с одной стороны, непримиримую позицию по борьбе с "Исламским государством"* и "Джебхат ан-Нусрой"* на словах, с другой стороны, американцы фактически покровительствуют террористам и даже ставят им конкретные задачи, очевидно, координируя их действия и снабжая разведывательной информацией", — сказал Коротченко.

По его мнению, это не что иное, как поддержка международного терроризма. "И предъявлять такие претензии к США мы должны на влиятельных международных площадках в том числе на проходящей сейчас в Нью Йорке Генеральной Ассамблее ООН", — сказал эксперт.

"Москва должна потребовать от президента Трампа преданию суду военного трибунала американских военачальников и сотрудников спецслужб, играющих на стороне террористов в Сирии. За такое, по американскому законодательству, полагается электрический стул", — отметил Коротченко.

Боевики "Джебхат ан-Нусры" и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с восьми часов утра 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации Идлиб. По данным российского Генштаба, данное наступление было инициировано американскими спецслужбами.

При этом одной из главных целей действий боевиков была попытка захвата подразделения российской военной полиции, которые сражались с боевиками в течение трех часов вместе с бойцами племени маули. В результате контрнаступления россияне были деблокированы, были ранены три бойца спецназа РФ. Все участники этой уникальной операции представлены к государственным наградам, отметили в Генштабе ВС РФ.

"Это свидетельствует о высоком доверии и уважении к российским военнослужащим со стороны местного населения. Это внушает уверенность в скором успешном завершении гражданской войны в Сирии", — сказал Коротченко.

* Террористическая организация, запрещенная в России.