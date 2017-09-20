В Госдуме не исключили, что США сыграли роль в наступлении боевиков в Сирии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия") не исключил, что США сыграли не последнюю роль в наступлении боевиков, которое произошло в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии во вторник.

Ранее в среду в Генштабе ВС РФ сообщили, что боевики "Джебхат ан-Нусры*" развернули широкомасштабное наступление на позиции войск Сирии севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб". По заявлению Генштаба ВС РФ, наступление было инициировано спецслужбами США, чтобы остановить продвижение войск Сирии к востоку от Дейр-эз-Зора.

"Не исключается, что спецслужбы США тоже играли не последнюю роль в этом вопросе", — сказал Швыткин РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что США рассматривают боевиков, в том числе членов террористической группировки "Исламское государство*" (ИГ*), как инструмент решения геополитических вопросов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк При наступлении боевиков в Сирии ранены трое российских военных "Для Соединенных Штатов Америки, к великому сожалению, невыгодно наступление армии Сирийской Арабской республики при поддержке ВКС России. И, на мой взгляд, им, мало того, невыгодно установление мира, потому что понятно, что они не могут смириться с тем, что режим (президента САР) Башара Асада достаточно устойчив, пользуется поддержкой у большинства населения", — отметил депутат.

Швыткин поставил под сомнение заявления США о том, что они не стремятся к смене властей в Сирии. "Как бы Соединенные Штаты Америки там ни говорили, публично ни заявляли, что они не ставят целью свержение Башара Асада, я лично отношусь к этому скептически", — заключил парламентарий.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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