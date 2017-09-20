Сирийская армия почти полностью вернула позиции после наступления боевиков

Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017

Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ практически полностью восстановили положение в зоне деэскалации "Идлиб" после нападения боевиков, сообщил журналистам в среду начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Во вторник боевики "ан-Нусры"* и примкнувшие к ним отряды развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск Сирии севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб".

"Используя результаты огневого поражения подразделения 5 ДШК (Пятый десантно-штурмовой корпус сирийской армии — ред.), совместно с отрядами правительственных войск при поддержке российской авиации перешли в контрнаступление и в настоящее время практически полностью восстановили утраченное положение", — сказал он, подчеркнув, что операция по уничтожению террористов будет продолжена.

* Террористическая организация, запрещенная в России.