Сирийская армия почти полностью вернула позиции после наступления боевиков

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ практически полностью восстановили положение в зоне деэскалации "Идлиб" после нападения боевиков, сообщил журналистам в среду начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Используя результаты огневого поражения подразделения 5 ДШК (Пятый десантно-штурмовой корпус сирийской армии — ред.), совместно с отрядами правительственных войск при поддержке российской авиации перешли в контрнаступление и в настоящее время практически полностью восстановили утраченное положение", — сказал он, подчеркнув, что операция по уничтожению террористов будет продолжена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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