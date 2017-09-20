Генштаб обвинил спецслужбы США в наступлении боевиков на сирийскую армию

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Наступление боевиков в зоне деэскалации "Идлиб" инициировано спецслужбами США, чтобы остановить продвижение войск Сирии к востоку от Дейр-эз-Зора, сообщили в Генштабе ВС РФ.

"Наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "одной из главных целей действий боевиков была попытка захвата подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте, развернутом в этом районе в качестве сил контроля сил деэскалации".

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