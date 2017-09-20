ВКС за сутки уничтожили в Сирии около 850 террористов

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Авиация ВКС РФ в Сирии за сутки уничтожила около 850 террористов, 11 танков, 38 складов вооружения, сообщил журналистам в среду начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"За сутки ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей 38 складов вооружения", — сказал он.