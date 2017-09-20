Глава Генассамблеи ООН назвал астанинский процесс "настоящим спасением"

АЛМА-АТА, 20 сен – РИА Новости, Михаил Егорин. Председатель Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке высоко оценил конструктивную роль Казахстана в международных делах, прежде всего, в вопросах разоружения и урегулирования конфликтов, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"В критической ситуации в сирийском урегулировании астанинский процесс стал настоящим спасением", — сказал Лайчак, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Словацкий политик рассказал о трех основных приоритетах своего председательства в Генассамблее – предотвращении конфликтов, вопросах миграции и поддержке генерального секретаря в реформировании ООН. Председатель выразил готовность тесно взаимодействовать с Казахстаном по всем актуальным вопросам повестки дня ООН.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.