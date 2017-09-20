Сирийская оппозиция заявила об освобождении от ИГ* 80% территории Ракки

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Поддерживаемые США арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили об освобождении от боевиков "Исламского государства"* 80% сирийского города Ракка.
"Можно сказать, что 80% города Ракка освобождены. Наши отряды продолжают зачистку города от мин и преследуют оставшихся боевиков на площадях города, где разворачиваются бои", — говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости пресс-релизе SDF.
Идущие бои отряды охарактеризовали как "финальный этап" операции "Гнев Евфрата".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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