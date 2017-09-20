Сирийский генерал рассказал о "подземной войне" боевиков в Дамаске

ДАМАСК, 20 сен – РИА Новости. Боевики используют сеть тоннелей в пригородах Дамаска Айн Терма и Джобар, пытаясь нейтрализовать усилия по созданию зон деэскалации, сообщил журналистам генерал армии Сирии Набиль Исра.

"Боевики, конечно, рискуют, когда копают свои подземелья. Нередко случаются обвалы. Но их это не останавливает. Они возвращаются к месту обрушения и продолжают копать, поскольку подземная война очень эффективна. Они обстреливают наши позиции, а когда мы открываем огонь, все боевики уже под землей", — уточнил он.

По его словам, при помощи таких подземелий боевики террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"* скрытно перемещаются между городскими кварталами и ведут огонь по правительственным войскам и оппозиции. Он пояснил, что таким образом боевики вынуждают их нарушить режим перемирия в зонах деэскалации.

По словам генерала, большинство подземных ходов боевики вырыли вручную, но при строительстве некоторых тоннелей использовались самодельные землеройные машины. Общая протяженность тоннелей составляет 50 километров. В таких тоннелях могут передвигаться целые подразделения. В них предусмотрены места для хранения боеприпасов и отдыха, а также оборудованы укрепленные огневые точки.

Местные жители, которые устали от войны и бесчинств террористов, сами показывают выходы из таких тоннелей. Военные подрывают их сразу после обнаружения.

"Большая часть дамасских подземелий уже обнаружена и уничтожена", — заявил Исра.

Тактику подземной войны боевики применяют не только в в столичном регионе. Такие тоннели были и в Алеппо, и в недавно освобожденном Акербате.

Основную сложность в разгроме террористов в Акербате на востоке провинции Хама представляли многоходовое подземное сообщение, бункеры и укрытия. Боевикам удалось построить целый подземный город с тоннелями протяженностью от 100 до 800 метров, имеющими между собой ходы сообщения, что позволяло им перебрасывать резервы с одного участка Акербата на другой. Эти тоннели были уничтожены беспилотниками Воздушно-космических сил России.

В сирийской армии полагают, что подобная система могла быть создана и в Дейр-эз-Зоре, который был отбит у боевиков в сентябре.