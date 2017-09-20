Сирийский генерал рассказал о "подземной войне" боевиков в Дамаске

ДАМАСК, 20 сен – РИА Новости. Боевики используют сеть тоннелей в пригородах Дамаска Айн Терма и Джобар, пытаясь нейтрализовать усилия по созданию зон деэскалации, сообщил журналистам генерал армии Сирии Набиль Исра.
По его словам, при помощи таких подземелий боевики террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"* скрытно перемещаются между городскими кварталами и ведут огонь по правительственным войскам и оппозиции. Он пояснил, что таким образом боевики вынуждают их нарушить режим перемирия в зонах деэскалации.
По словам генерала, большинство подземных ходов боевики вырыли вручную, но при строительстве некоторых тоннелей использовались самодельные землеройные машины. Общая протяженность тоннелей составляет 50 километров. В таких тоннелях могут передвигаться целые подразделения. В них предусмотрены места для хранения боеприпасов и отдыха, а также оборудованы укрепленные огневые точки.
"Большая часть дамасских подземелий уже обнаружена и уничтожена", — заявил Исра.
Тактику подземной войны боевики применяют не только в в столичном регионе. Такие тоннели были и в Алеппо, и в недавно освобожденном Акербате.
В сирийской армии полагают, что подобная система могла быть создана и в Дейр-эз-Зоре, который был отбит у боевиков в сентябре.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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