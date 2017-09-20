США говорят о готовности покинуть сирийский Эт-Танф, сообщил источник

Мужчина смотрит на руины в окрестностях Дамаска после авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГИЛ. Архивное фото

Мужчина смотрит на руины в окрестностях Дамаска после авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГИЛ. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. США заявляют о принципиальной готовности покинуть сирийский Эт-Танф, где сейчас находится военная база международной коалиции, но не обозначают никаких сроков, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

Отвечая на вопрос, отдают ли американцы Эт-Танф, собеседник агентства сказал: "Говорят, что да, но через какое время, мы не знаем".

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США, где американские военные обучают и оснащают отряды вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГ*. В мае и июне коалиция наносила удары по проправительственным силам, которые приблизились к отрядам оппозиции в районе Эт-Танф. Однако после этого новых столкновений оппозиции, которую поддерживают США, сирийской армии и их союзников в этом районе не было.

В конце июня в Минобороны говорили, что действия коалиции ограничиваются строго согласованными зонами в районе Эт-Танфа и восточнее реки Евфрат, нарушений не зафиксировано.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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