В Сирии договорились о прекращении боев с лидерами семи отрядов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Договоренности о прекращении боевых действий достигнуты в Сирии с лидерами семи незаконных вооруженных отрядов численностью до 500 человек, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в САР.

"Достигнуты договоренности о прекращении боевых действий с лидерами семи отрядов незаконных вооруженных формирований численностью от 300 до 500 человек, действующих в провинциях Дамаск и Деръа. За истекшие сутки в районе населенного пункта Тахун-Донгузия (провинция Хомс) сложил оружие и перешел на сторону правительственных войск 41 человек", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МО РФ.

Отмечается, что Центр примирения также подготовил проект соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий трех населенных пунктов: Телль-Биса, Эль-Ганто и Умм-Шаршух (провинции Хомс).

"Подписание соглашения спланировано на 21 сентября. Общее количество подписанных соглашений достигло 54", — отмечается в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что в провинцию Алеппо в населенные пункты Телль-Рифъат, Кафер-Антун, Ахрас, Джуба, Вахшия и Хлисаиз лагеря беженцев Мембидж в понедельник возвратились в свои дома 348 семей – 1620 человек.

"В населенных пунктах Ахрас, Кафер-Найя, Кафер-Насех провинции Алеппо проведена работа с органами местного самоуправления по сбору информации для восстановления социально значимых объектов", — добавляет Центр примирения.

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