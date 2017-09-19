В Минобороны рассказали, откуда идут контратаки на военных в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Серьезные контратаки на сирийские войска в Дейр-эз-Зоре ведутся с севера, где расположены формирования SDF (сирийских демократических сил) и подразделения сил спецопераций США, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил, что правительственные войска Сирии, форсировав Евфрат, при поддержке ВКС РФ расширяют захваченный плацдарм на востоке от Дейр-эз-Зора; им удалось освободить от террористов ИГ* более 60 квадратных километров на левом берегу.

Он подчеркнул, что ситуация осложнялась несколькими обстоятельствами.

"По докладам сирийских командиров с передовой, наиболее серьезные контратаки и массированный огонь по сирийским войскам фиксируются с северного направления. То есть там, где расположены формирования "сирийских демократических сил", а также подразделения сил специальных операций США, которые вместо освобождения Ракки якобы "оказывают" этим боевикам "медицинскую помощь" (цитата CNN). Не нужно обладать большими военными познаниями, чтобы увидеть во всех этих "совпадениях" закономерность", — заявил представитель МО РФ.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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