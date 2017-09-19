В России обвинили сирийскую оппозицию в попытках помешать продвижению армии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. При форсировании Евфрата армией САР уровень воды быстро вырос, это можно объяснить лишь ее сбросом с подконтрольных оппозиции плотин, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Проведение данной операции характеризуется не только мужественными и грамотными действиями сирийских военнослужащих, но и интересными фактами. Так, в течение суток существенно осложнилась водная обстановка на Евфрате. Как только сирийские войска начали форсировать реку, в считанные часы в Евфрате вырос уровень воды. А скорость течения увеличилась в два раза, — до 2 метров в секунду", — сказал он.

Конашенков отметил, в отсутствие осадков единственным источником таких изменений может быть рукотворный сброс воды на плотинах севернее по течению Евфрата.

"Эти объекты находятся у "оппозиционных формирований", подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", — подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ.

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