Израильские военные заявили, что сбили беспилотник у сирийской границы

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен — РИА Новости. Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат, который попытался войти в контролируемое Израилем пространство над Голанскими высотами, сообщает армейская пресс-служба.

Местные СМИ пишут, что для перехвата цели, следовавшей со стороны Сирии, был задействован зенитно-ракетный комплекс Patriot.

"Израильские военные перехватили беспилотный летательный аппарат, который попытался войти в израильское воздушное пространство над Голанскими высотами", — сказано в сообщении.

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