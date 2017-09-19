Иракские ВС начали зачистку провинции Анбар от остатков ИГ*

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади заявил о начале операции иракских вооруженных сил по зачистке граничащей с Сирией провинции Анбар от остатков террористической группировки "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба аль-Абади.

"Премьер-министр, главнокомандующий иракских ВС Хайдар аль-Абади: операция по освобождению территорий на западе провинции Анбар и города Ана начались на заре сегодня, цель — очистка этой территории от гнусных агрессоров", — говорится в заявлении пресс-службы.

Премьер пообещал одержать победу над боевиками, "которых настигнет смерть и поражение".

Ранее в субботу иракское командование заявило о начале операции в западной провинции Анбар на границе с Сирией и освобождении от ИГ* города Акашат. К северо-востоку от Акашата расположен один из крупных оплотов ИГ* на западе Ирака — город Эль-Каим. Наступление армии также ведется в направлении города Эль-Хавиджа, расположенного на севере страны, к востоку от ранее освобожденного Мосула.

В августе иракские военные взятием города Талль-Афар завершили освобождение от террористов ИГ* северной провинции Найнава. В июле военные уничтожили группировку радикалов во втором по величине городе Ирака Мосуле.

* Террористическая организация, запрещенная в России.