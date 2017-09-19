Плавающий транспортер ПТС-2 сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор

Плавающий транспортер ПТС-2 сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 19 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии впервые форсировали западный берег реки Евфрат, обеспечив безопасный периметр для авиабазы Дейр-эз-Зор, что почти не оставило террористам ИГ* шансов на выживание в этом районе.

Корреспондент РИА Новости вместе с передовыми отрядами сирийской армии форсировал Евфрат к востоку от Дейр-эз-Зора и стал свидетелем уникальной операции армии, которая может привести к полному окружению террористов в городе.

Перед боем

После череды успехов на юго-востоке и востоке Дейр-эз-Зора передовые отряды сирийской армии подошли к берегу Евфрата.

Река быстро течет в сторону иракской границы. Стоя на берегу, вспоминаются рассказы о Месопотамии и райском месте, которое по преданию было между реками Тигр и Евфрат. У берега Евфрата в 6 утра, действительно, маленький рай: прохладно, влажно и много зелени, хотя в двух минутах езды в любом направлении пыльная пустыня.

Если убрать боевую технику и забыть о войне, всматриваясь в русло реки, то на доли секунды может показаться, что находишься где-то в Подмосковье.

Бойцы перед началом операции набирают фляги прямо из реки, каждый взвод выстраивается в шеренги, готовясь к переправе. Ночью группа разведчиков уже переправлялась через реку на маленьких надувных лодках. У бойцов стояла задача выявить расположение основных сил террористов и огневые позиции.

Тяжелая переправа

С утра тяжелая техника правительственной армии, в том числе старые кряхтящие "КрАЗы", грозно двинулась к реке по команде старшего офицера.

Четыре взвода штурмовых отрядов уже готовы и поочередно грузятся в плавающие транспортеры. Бойцы должны обеспечить безопасную зону для понтонной переправы. Процесс форсирования реки осложнен сильным течением. Многотонные амфибии сносит в сторону как спичечные коробки. Но рулевым удается совладать со стихией.

Не проходит и 30 минут, как отряды скрываются за кустами на том берегу и начинается бой.

"Террористы явно не ждали такого визита. Сейчас будем перебрасывать технику. Сбрасывай катер и первый понтон. Живей, парням нужна поддержка", — кричит сирийский генерал, и бойцы вокруг начинают быстро действовать.

В реку сначала выходит катер, его тут же сносит в сторону, за ним на воду сбрасывается несколько тонн хитрой инженерной конструкции, которая быстро разворачивается и создает устойчивую платформу.

Десять-пятнадцать бойцов держат образовавшийся на реке понтон за канат, не давая ему уплыть. Интенсивность боя на том берегу увеличивается, пули начинают свистеть и в районе возводимой переправы.

"Помогите, пожалуйста, надо зафиксировать понтон, один замок неисправен, придется его разворачивать, сейчас принесут лом", — кричит офицер и бежит встречать плавсредство для загрузки очередной группы.

Удачно сходили

Штурмовой отряд загружается для переправы через реку. Бойцы готовят оружие и подгоняют водителя. "Давай скорей, надо к нашим, надо помочь, им нужны боеприпасы", — кричит командир одной из групп.

Перебравшись на противоположный берег, военные наматывают на себя отличительные ленты, подбадривают друг друга шутками, затягивают ремни и проверяют снаряжение.

Интенсивный бой идет в километре или двух от Евфрата. На берегу нас встречают бойцы из разведывательного отряда — грязные, но довольные. От их одежды пахнет порохом.

В первые же часы боя сирийским солдатам удалось захватить две машины террористов, в кузове одной из них находилось оружие и боеприпасы.

"Мы застали их врасплох, те даже убежать не успели. Но сейчас обстановка хуже. Враг понял, что происходит, и пытается контратаковать по флангам. Тяжелые бои идут в районе Джафра", — рассказал один из бойцов.

В Джафра отдельная группировка войск получила задачу зачистить остров ближе к центру города. Но там боевики более подготовлены. По докладам офицеров по рации, террористы начали сильную контратаку и ведут плотный огонь из минометов. За несколько часов совершены два подрыва машин, начиненных взрывчаткой, со смертниками за рулем.

Первый пленный

"Подойди сюда. Хочешь поговорить? Мы взяли языка, тебе по старой дружбе эксклюзив, спрашивай, что хочешь, у тебя пять минут",- кричит мне довольный капитан Раид, с которым волею судьбы мы встречаемся в разных горячих точках Дейр-эз-Зора.

В машине лежит связанный бородатый мужчина с простреленной ногой.

"Меня зовут Мохаммед. Я из города Ракка. Два года как живу в Меядин (город к востоку от Дейр-эз-Зора). Дайте воды, пожалуйста, я истекаю кровью", — говорит пленный боевик в ответ на просьбу представиться.

Раид подзывает доктора из бригады и дает команду осмотреть ранение и перевязать.

"Давайте, доктор. Мы не звери, и он нам нужен живым. Уверен, Мохаммед из Ракки с удовольствием нам много интересного расскажет. Правда, Мохаммед?", — говорит командир, протягивая пленному бутылку с водой, тот в ответ кивает в знак согласия.

Напившись вдоволь воды, боевик сообщает интересные детали. Говорит, что после прорыва окружения Дейр-эз-Зора многие его сподручные сбежали. Боясь попасть в окружение, боевики по ночам вывозят свои семьи в Меядин и Букемаль. На сегодняшний день в Дейр-эз-Зоре на захваченной террористами территории практически не осталось мирных жителей.

"Я игиловец, в организации уже два года. Работаю в казначействе. У нас много иностранцев, среди командиров арабы и выходцы с Кавказа, воюют хорошо", — продолжает отвечать на вопросы пленный.

"Ладно. Время вышло, остальное он расскажет специалистам. Грузите его на понтон и сначала в больницу", — командует Раид, и пленного уносят. На понтон грузят и тело погибшего сирийского бойца.

На западный берег Евфрата подоспела техника. Машины с боеприпасами одна за другой уходят на передний край фронта.

Получив от старшего офицера информацию, что первому штурмовому отряду удалось взять ближайшую деревню, и обменявшись любезностями, прыгаем на понтон в обратный путь.

Дорога к переправе оказалась с сюрпризами. Помимо изрытого снарядами асфальта под слоем песка запрятались коварные осколки, один из которых проколол колеса нашей машины в открытом поле в двух километрах от фронта. Однако вскоре коллеги-журналисты на другом автомобиле, поравнявшись с нами, помогли заменить колесо за рекордные пять-десять минут.

Безопасный аэродром

Уже колонной подъезжаем к танковому взводу, командир которого — хорошо знакомый мне генерал Салям.

"Вы вовремя, сейчас начнем. Хочу поделиться радостной вестью. Мы смогли обеспечить безопасную зону вокруг аэродрома. Где-то полчаса назад приземлился первый грузовой самолет с боеприпасами, на подходе еще один. Нам надо пройти около 8 километров. Здесь почти все зачистили" — рассказывает явно довольный своими бойцами генерал.

Еще неделю назад база ВВС была в плотном окружении террористов. Защитники аэродрома держали оборону девять месяцев. Возобновление полетов казалось туманной мечтой, а о переправе через реку сирийские бойцы даже не думали, пытаясь удержать то, что у них оставалось.

С 5 сентября после снятия трехлетней блокады Дейр-эз-Зора в город начали стягиваться значительные силы сирийской армии. Группировка ИГ* тоже сосредоточила в этом районе наиболее боеспособные отряды. Понимая, что положение тяжелое, террористы стали минировать целые кварталы и деревни. В городе, по данным сирийской разведки, боевики заминировали подземные тоннели.

Выйдя к Евфрату, сирийская армия отрезала основной путь снабжения террористов в Дейр-эз-Зоре. С запада к городу прорываются бойцы элитного подразделения "Тигры". Как только будет восстановлен контроль над западным берегом Евфрата и пятый корпус соединится с "Тиграми", кольцо вокруг террористов в жилых кварталах города замкнется, если, конечно, они там еще останутся и не сбегут раньше.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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