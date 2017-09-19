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Война в Сирии
Война в Сирии

Кольцо вокруг ИГ* в Дейр-эз-Зоре сжимается: армия САР форсировала Евфрат

09:4119.09.2017
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПлавающий транспортер ПТС-2 сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Евфрат в районе города Дейр-эз-ЗорПлавающий транспортер ПТС-2 сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 19 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии впервые форсировали западный берег реки Евфрат, обеспечив безопасный периметр для авиабазы Дейр-эз-Зор, что почти не оставило террористам ИГ* шансов на выживание в этом районе.

Корреспондент РИА Новости вместе с передовыми отрядами сирийской армии форсировал Евфрат к востоку от Дейр-эз-Зора и стал свидетелем уникальной операции армии, которая может привести к полному окружению террористов в городе.

Перед боем

После череды успехов на юго-востоке и востоке Дейр-эз-Зора передовые отряды сирийской армии подошли к берегу Евфрата.

Боец сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийская армия при поддержке ВКС форсировала реку Евфрат у Дейр-эз-Зора
Река быстро течет в сторону иракской границы. Стоя на берегу, вспоминаются рассказы о Месопотамии и райском месте, которое по преданию было между реками Тигр и Евфрат. У берега Евфрата в 6 утра, действительно, маленький рай: прохладно, влажно и много зелени, хотя в двух минутах езды в любом направлении пыльная пустыня.

Если убрать боевую технику и забыть о войне, всматриваясь в русло реки, то на доли секунды может показаться, что находишься где-то в Подмосковье.

Бойцы перед началом операции набирают фляги прямо из реки, каждый взвод выстраивается в шеренги, готовясь к переправе. Ночью группа разведчиков уже переправлялась через реку на маленьких надувных лодках. У бойцов стояла задача выявить расположение основных сил террористов и огневые позиции.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкБойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор

Тяжелая переправа

С утра тяжелая техника правительственной армии, в том числе старые кряхтящие "КрАЗы", грозно двинулась к реке по команде старшего офицера.

Четыре взвода штурмовых отрядов уже готовы и поочередно грузятся в плавающие транспортеры. Бойцы должны обеспечить безопасную зону для понтонной переправы. Процесс форсирования реки осложнен сильным течением. Многотонные амфибии сносит в сторону как спичечные коробки. Но рулевым удается совладать со стихией.

Не проходит и 30 минут, как отряды скрываются за кустами на том берегу и начинается бой.

"Террористы явно не ждали такого визита. Сейчас будем перебрасывать технику. Сбрасывай катер и первый понтон. Живей, парням нужна поддержка", — кричит сирийский генерал, и бойцы вокруг начинают быстро действовать.

В реку сначала выходит катер, его тут же сносит в сторону, за ним на воду сбрасывается несколько тонн хитрой инженерной конструкции, которая быстро разворачивается и создает устойчивую платформу.

Десять-пятнадцать бойцов держат образовавшийся на реке понтон за канат, не давая ему уплыть. Интенсивность боя на том берегу увеличивается, пули начинают свистеть и в районе возводимой переправы.

"Помогите, пожалуйста, надо зафиксировать понтон, один замок неисправен, придется его разворачивать, сейчас принесут лом", — кричит офицер и бежит встречать плавсредство для загрузки очередной группы.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкБойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017

Удачно сходили

Штурмовой отряд загружается для переправы через реку. Бойцы готовят оружие и подгоняют водителя. "Давай скорей, надо к нашим, надо помочь, им нужны боеприпасы", — кричит командир одной из групп.

Мужчины разгружают машину с сахаром на одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Перебравшись на противоположный берег, военные наматывают на себя отличительные ленты, подбадривают друг друга шутками, затягивают ремни и проверяют снаряжение.

Интенсивный бой идет в километре или двух от Евфрата. На берегу нас встречают бойцы из разведывательного отряда — грязные, но довольные. От их одежды пахнет порохом.

В первые же часы боя сирийским солдатам удалось захватить две машины террористов, в кузове одной из них находилось оружие и боеприпасы.

"Мы застали их врасплох, те даже убежать не успели. Но сейчас обстановка хуже. Враг понял, что происходит, и пытается контратаковать по флангам. Тяжелые бои идут в районе Джафра", — рассказал один из бойцов.

В Джафра отдельная группировка войск получила задачу зачистить остров ближе к центру города. Но там боевики более подготовлены. По докладам офицеров по рации, террористы начали сильную контратаку и ведут плотный огонь из минометов. За несколько часов совершены два подрыва машин, начиненных взрывчаткой, со смертниками за рулем.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкБойцы сирийской армии перед форсированием реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бойцы сирийской армии перед форсированием реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор

Первый пленный

"Подойди сюда. Хочешь поговорить? Мы взяли языка, тебе по старой дружбе эксклюзив, спрашивай, что хочешь, у тебя пять минут",- кричит мне довольный капитан Раид, с которым волею судьбы мы встречаемся в разных горячих точках Дейр-эз-Зора.

Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра* в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Rami Al-Sayed
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В машине лежит связанный бородатый мужчина с простреленной ногой.

"Меня зовут Мохаммед. Я из города Ракка. Два года как живу в Меядин (город к востоку от Дейр-эз-Зора). Дайте воды, пожалуйста, я истекаю кровью", — говорит пленный боевик в ответ на просьбу представиться.

Раид подзывает доктора из бригады и дает команду осмотреть ранение и перевязать.

"Давайте, доктор. Мы не звери, и он нам нужен живым. Уверен, Мохаммед из Ракки с удовольствием нам много интересного расскажет. Правда, Мохаммед?", — говорит командир, протягивая пленному бутылку с водой, тот в ответ кивает в знак согласия.

Напившись вдоволь воды, боевик сообщает интересные детали. Говорит, что после прорыва окружения Дейр-эз-Зора многие его сподручные сбежали. Боясь попасть в окружение, боевики по ночам вывозят свои семьи в Меядин и Букемаль. На сегодняшний день в Дейр-эз-Зоре на захваченной террористами территории практически не осталось мирных жителей.

"Я игиловец, в организации уже два года. Работаю в казначействе. У нас много иностранцев, среди командиров арабы и выходцы с Кавказа, воюют хорошо", — продолжает отвечать на вопросы пленный.

Сирийская армия в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© AFP 2017 / George Ourfalian
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"Ладно. Время вышло, остальное он расскажет специалистам. Грузите его на понтон и сначала в больницу", — командует Раид, и пленного уносят. На понтон грузят и тело погибшего сирийского бойца.

На западный берег Евфрата подоспела техника. Машины с боеприпасами одна за другой уходят на передний край фронта.

Получив от старшего офицера информацию, что первому штурмовому отряду удалось взять ближайшую деревню, и обменявшись любезностями, прыгаем на понтон в обратный путь.

Дорога к переправе оказалась с сюрпризами. Помимо изрытого снарядами асфальта под слоем песка запрятались коварные осколки, один из которых проколол колеса нашей машины в открытом поле в двух километрах от фронта. Однако вскоре коллеги-журналисты на другом автомобиле, поравнявшись с нами, помогли заменить колесо за рекордные пять-десять минут.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкБойцы сирийской армии перед форсированием реки Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бойцы сирийской армии перед форсированием реки Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор

Безопасный аэродром

Уже колонной подъезжаем к танковому взводу, командир которого — хорошо знакомый мне генерал Салям.

"Вы вовремя, сейчас начнем. Хочу поделиться радостной вестью. Мы смогли обеспечить безопасную зону вокруг аэродрома. Где-то полчаса назад приземлился первый грузовой самолет с боеприпасами, на подходе еще один. Нам надо пройти около 8 километров. Здесь почти все зачистили" — рассказывает явно довольный своими бойцами генерал.

Еще неделю назад база ВВС была в плотном окружении террористов. Защитники аэродрома держали оборону девять месяцев. Возобновление полетов казалось туманной мечтой, а о переправе через реку сирийские бойцы даже не думали, пытаясь удержать то, что у них оставалось.

Бойцы сирийской армии перед началом операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-Зор. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Армия САР обеспечила безопасность авиабазы Дейр-эз-Зор, сообщил источник
С 5 сентября после снятия трехлетней блокады Дейр-эз-Зора в город начали стягиваться значительные силы сирийской армии. Группировка ИГ* тоже сосредоточила в этом районе наиболее боеспособные отряды. Понимая, что положение тяжелое, террористы стали минировать целые кварталы и деревни. В городе, по данным сирийской разведки, боевики заминировали подземные тоннели.

Выйдя к Евфрату, сирийская армия отрезала основной путь снабжения террористов в Дейр-эз-Зоре. С запада к городу прорываются бойцы элитного подразделения "Тигры". Как только будет восстановлен контроль над западным берегом Евфрата и пятый корпус соединится с "Тиграми", кольцо вокруг террористов в жилых кварталах города замкнется, если, конечно, они там еще останутся и не сбегут раньше.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор
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Война в Сирии
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
100 боевых за Россию-Матушку!
Добивайте их ребятки!!!!!!! Жаль конечно, что всех иностранных инструкторов повывозили, но оставщюшимся бармалеям надо отменный котёл сварганить и живыми не брать, хватит им по белому мыкаться!!!!!!!!!!!!!
09:53
19.09.2017
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prophetmaster
Сирийская армия знает за что воюет, а у игиловцев мотивация тает на глазах - убивать за деньги и умирать за деньги не одно и тоже. Если давление не ослабить, то боевики ИГ начнут массово сдаваться или разбегаться.
10:11
19.09.2017
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