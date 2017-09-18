ООН выясняет, чьи авиаудары по Дейр-эз-Зору привели к гибели мирных жителей

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выясняет, кто нанёс авиаудары по сирийскому Дейр-эз-Зору, в результате которых погибли мирные жители.
"Мы независимо выясняем, кто совершил авиаудары", — сказал Дюжаррик журналистам.
"По Сирии мы призываем все стороны обеспечить защиту мирных граждан от последствий насилия на востоке Дейр-эз-зора после сообщений об увеличении числа жертв и раненых из-за авиаударов в последние дни. Мы призываем все стороны обеспечить защиту граждан при проведении военных операций и строго следовать международным гуманитарным принципам", — подчеркнул Дюжаррик.
По его словам, данные авиаудары, "в результате которых погибли десятки" мирных жителей, были совершены 14 сентября.
В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство*". До прорыва помощь пострадавшему населению доставляли по воздуху правительство Сирии и Минобороны России. Сейчас к этому подключился Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца.
*Запрещенная в России террористическая организация
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