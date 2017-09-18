ООН выясняет, чьи авиаудары по Дейр-эз-Зору привели к гибели мирных жителей

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выясняет, кто нанёс авиаудары по сирийскому Дейр-эз-Зору, в результате которых погибли мирные жители.

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*" (запрещена в РФ) в субботу обвинила Россию в ударе по позициям арабско-курдских отрядов SDF. При этом курдский источник заявил РИА Новости, что шесть бойцов SDF пострадали при ударе сирийских правительственных ВВС. Минобороны России заявило, что американским партнерам заранее сообщили границы проведения военной операции в Дейр-эз-Зоре.

"Мы независимо выясняем, кто совершил авиаудары", — сказал Дюжаррик журналистам.

"По Сирии мы призываем все стороны обеспечить защиту мирных граждан от последствий насилия на востоке Дейр-эз-зора после сообщений об увеличении числа жертв и раненых из-за авиаударов в последние дни. Мы призываем все стороны обеспечить защиту граждан при проведении военных операций и строго следовать международным гуманитарным принципам", — подчеркнул Дюжаррик.

По его словам, данные авиаудары, "в результате которых погибли десятки" мирных жителей, были совершены 14 сентября.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство*". До прорыва помощь пострадавшему населению доставляли по воздуху правительство Сирии и Минобороны России. Сейчас к этому подключился Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца.

*Запрещенная в России террористическая организация

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