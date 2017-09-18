МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Создание зон деэскалации в Сирии и формирование условий для ускоренного продвижения к политическому урегулированию создают предпосылки для безопасного возвращения сирийских беженцев из Ливана на родину, говорится в комментарии МИД РФ по итогам встречи замглавы МИД РФ Михаила Богданова с личным представителем председателя совета министров Ливана Ж. Шаабаном.

"Позитивные процессы, происходящие в соседней Сирии, успехи в борьбе с международным терроризмом, создание зон деэскалации и формирование условий для ускоренного продвижения к политическому урегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН создают необходимые предпосылки для безопасного возвращения на родину более миллиона сирийских беженцев, нашедших приют в Ливане. В России рассчитывают, что предстоящие весной 2018 г. в Ливанской Республике парламентские выборы продемонстрируют свободный выбор ливанцев в пользу укрепления единства страны и ее стабильности", — говорится в сообщении по итогам встречи.

В российском министерстве также отметили существенное "повышение эффективности функционирования ливанских государственных институтов после преодоления "вакуума власти" 2014-2016 годов, примером чему стали успешные действия ливанской армии по разгрому ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры" (обе группировки запрещены в РФ – ред.) в районе ливано-сирийского пограничья".

"В ходе беседы с российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливана, решения всех вопросов национальной повестки дня в правовом поле, через диалог ведущих политических сил страны в духе плодотворного сотрудничества между ними. Такой подход обеспечивает сохранение внутреннего баланса на основе учета интересов всех составляющих многоконфессионального ливанского общества", — отметили в МИД.

По итогам шестой встречи в Астане по Сирии Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех зон деэскалации — к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах этим будет заниматься российская военная полиция.

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