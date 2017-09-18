На сторону сирийской армии в Идлибе перейдут 35 отрядов боевиков

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Тридцать пять отрядов боевиков подтвердили готовность перейти на сторону сирийских правительственных войск в зоне деэскалации Идлиб, сообщили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

"В восточной зоне деэскалации Идлиб по итогам проведенных переговоров с лидерами незаконных вооруженных формирований подтвердили готовность перейти на сторону правительственных войск 35 отрядов боевиков", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий присоединились еще три населенных пункта: Телль-Биса, Эль-Ганто и Умм-Шаршух.

Подчеркивается, что Центр по примирению совместно с Комитетами национального примирения зон деэскалации продолжает работу, направленную на создание благоприятных условий для возвращения беженцев к местам постоянного проживания.

Так, в результате проведенной работы в населенные пункты Кафер-Антун и Джуба возвратилось из лагерей более 600 сирийцев. Сообщается также, что в населенных пунктах, освобожденных от боевиков, восстанавливаются дороги, разрушенные в ходе военных действий, объекты инфраструктуры и социальной сферы, подаются электроэнергия и вода.