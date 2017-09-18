МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в России Мохамедом Эль Бадри ситуацию в Сирии, Ливии и ближневосточное урегулирование, говорится в комментарии МИД РФ по итогам встречи.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в САР, в том числе с учетом итогов 6-й Международной встречи по Сирии в Астане, складывающуюся обстановку в Ливии и положение дел в ближневосточном урегулировании", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

При этом с российской стороны была дана высокая оценка энергичному содействию Египта "процессу восстановления палестинского национального единства и нормализации обстановки в Газе в свете конкретных результатов организованных в Каире контактов представителей ФАТХ и ХАМАС". Стороны также затронули вопросы двусторонней повестки дня.

По итогам шестой встречи в Астане по Сирии Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех зон деэскалации — к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах этим будет заниматься российская военная полиция.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>