РФ и США могут провести встречу по ситуации в Дейр-эз-Зоре, заявил источник

Боец сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017

Боец сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Представители России и США по инициативе американской стороны могут провести на этой неделе встречу по ситуации в сирийском Дейр-эз-Зоре, планируется обсудить зоны ответственности сторон и координацию действий по борьбе с ИГ*, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство". В понедельник правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и в настоящее время развивают наступление в восточном направлении. Арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракка.

"Они (американцы) сказали, что на текущей неделе давайте встретимся, договоримся, в том числе по поводу Дейр-эз-Зора… Мы говорим о разделе зон ответственности", — сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, российская сторона представила США предварительные предложения по зонам ответственности в районе Дейр-эз-Зора.

"Мы им (американцам) направили карту с линией (разграничения)", — отметил источник.