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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт: после победы над ИГ* в Сирии настанет очередь "Джебхат ан-Нусры"*

15:4718.09.2017
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© AFP 2017 / Rami Al-SayedБоевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра* в Сирии. Архивное фотоБоевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра* в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Rami Al-Sayed

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. После освобождения сирийской провинции Дейр-эз-Зор "будет сломлен хребет" ИГ* в Сирии, считает российский военный эксперт, заместитель директора института стран СНГ Владимир Евсеев. После этого встанет вопрос об освобождении провинции Идлиб от другой радикальной группировки – "Джебхат ан-Нусры"*, а также о постепенной установке контроля над всеми зонами деэскалации.

Хребет ИГ* сломлен

Сирийская армия в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© AFP 2017 / George Ourfalian
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"После освобождения провинции Дейр-эз-Зор ИГ* будет сломан хребет на территории Сирии. Оно останется в какой-то форме, будет мутировать, но той силы, которую это "Исламское государство" имело еще месяц назад, уже не будет", — заявил Евсеев на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

После этого, считает он, "возникнет вопрос, что делать с провинцией Идлиб… Только совместными усилиями России, Ирана и Турции можно эту проблему решить".

Сейчас в провинции Идлиб, расположенной на севере Сирии, около границы с Турцией, сосредоточены значительные силы боевиков – только "Джебхат ан-Нусра"* располагает там, по данным Евсеева, примерно 20 тысячами боевиками. Он отметил также, что именно "Джебхат ан-Нусра"* контролирует основные коридоры из Идлиба в Турцию.

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Боевиков свезли в Идлиб для удобства

Эксперт напомнил, что концентрации боевиков способствовали сами сирийские власти. При посредничестве РФ они заключали соглашения с боевиками об их выходе из Восточной Гуты, Алеппо, Хомса, с границы Ливана. Боевики получали безопасный коридор в провинцию Идлиб.

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Как военный, я полностью поддерживаю позицию РФ – не нужно везде (в Сирии) с боевиками воевать. Конечно, хорошо бы их победить. Но более важно освободить территории и не разрушить их до основания. Вывод боевиков… носил оправданный характер", — считает эксперт.

Сейчас большинство из боевиков оказалось в провинции Идлиб.

"С одной стороны, плохо, потому что тяжело будет освобождать провинцию Идлиб. А с другой – это очень хорошо. Когда основная часть сил сопротивления собрана в одном месте, в одной провинции, их победить легче. Легче наносить удары авиационные, легче действовать против них… Собрав их в одном месте, их легче там уничтожить", — считает Евсеев. "Это следующее (после освобождения Дейр-эз-Зора — ред.), что должно быть сделано", — считает он.

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор

От Турции нужен нейтралитет 

По прогнозу эксперта, при освобождении Идлиба от боевиков основная ставка будет сделана на ополченцев, которых поддерживает Иран – сейчас он располагает в Сирии силами примерно в 50 тысяч, что равно примерно половине сирийской армии, отметил эксперт.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 во время нанесения авиаударов в провинциях Ракка и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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При этом иранские ополченцы в Сирии "не имеют артиллерии, тяжелой техники и авиации, поэтому Россия здесь крайне важна". От Турции, в свою очередь, заинтересованные стороны будут добиваться нейтралитета и закрытия коридоров, по которым боевики попадают из этой страны в Идлиб.

"Зоны деэскалации не предполагают неведение борьбы с "Джебхат ан-Нусрой"*, поэтому это никак не мешает освобождению провинции Идлиб", — отметил также эксперт.

Остальные зоны деэскалации

Что касается остальных трех зон деэскалации, то они тоже, прогнозирует эксперт, постепенно будут взяты под контроль официальным Дамаском.

"Зоны деэскалации не будут некими территориями, которые не будут потом контролироваться сирийской властью. Это не предполагается. Сейчас устанавливается режим по периметру этих зон, КПП, но эти зоны не будут находиться под влиянием внешних игроков. Они все-таки постепенно перейдут под контроль Сирии", — прогнозирует Евсеев.

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Зоны деэскалации конфликта в Сирии

Проблема курдов

Единственное, что по-настоящему может угрожать территориальной целостности Сирии, это курды, которых поддерживают США, считает Евсеев. По его данным, американцы создали на территории Сирии, в том числе в курдских районах, уже 13 военных баз. Курды, в свою очередь, наметили на осень и зиму серию выборов в свои органы самоуправления, независимые от Дамаска.

Изготовление флага Курдистана в Эрбиле, столице автономного курдского региона в Ираке. Архивное фото
© AFP 2017 / Safin Hamed
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"Потеря территориальной целостности Сирии может возникнуть в том случае, если сирийские курды при поддержке США будут предпринимать излишнюю активность… Это фактически путь, по которому шел Иракский Курдистан", — говорит эксперт.

По его оценке, "такой пусть для Сирии неприемлем, потому что он будет способствовать расколу Сирии".

"Сирийские курды должны это четко понимать… С другой стороны, Россия могла бы помочь сирийским курдам получить некоторую автономию", — считает эксперт.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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