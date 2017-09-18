МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. После освобождения сирийской провинции Дейр-эз-Зор "будет сломлен хребет" ИГ* в Сирии, считает российский военный эксперт, заместитель директора института стран СНГ Владимир Евсеев. После этого встанет вопрос об освобождении провинции Идлиб от другой радикальной группировки – "Джебхат ан-Нусры"*, а также о постепенной установке контроля над всеми зонами деэскалации.

Хребет ИГ* сломлен

"После освобождения провинции Дейр-эз-Зор ИГ* будет сломан хребет на территории Сирии. Оно останется в какой-то форме, будет мутировать, но той силы, которую это "Исламское государство" имело еще месяц назад, уже не будет", — заявил Евсеев на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

После этого, считает он, "возникнет вопрос, что делать с провинцией Идлиб… Только совместными усилиями России, Ирана и Турции можно эту проблему решить".

Сейчас в провинции Идлиб, расположенной на севере Сирии, около границы с Турцией, сосредоточены значительные силы боевиков – только "Джебхат ан-Нусра"* располагает там, по данным Евсеева, примерно 20 тысячами боевиками. Он отметил также, что именно "Джебхат ан-Нусра"* контролирует основные коридоры из Идлиба в Турцию.

Боевиков свезли в Идлиб для удобства

Эксперт напомнил, что концентрации боевиков способствовали сами сирийские власти. При посредничестве РФ они заключали соглашения с боевиками об их выходе из Восточной Гуты, Алеппо, Хомса, с границы Ливана. Боевики получали безопасный коридор в провинцию Идлиб.

"Как военный, я полностью поддерживаю позицию РФ – не нужно везде (в Сирии) с боевиками воевать. Конечно, хорошо бы их победить. Но более важно освободить территории и не разрушить их до основания. Вывод боевиков… носил оправданный характер", — считает эксперт.

Сейчас большинство из боевиков оказалось в провинции Идлиб.

"С одной стороны, плохо, потому что тяжело будет освобождать провинцию Идлиб. А с другой – это очень хорошо. Когда основная часть сил сопротивления собрана в одном месте, в одной провинции, их победить легче. Легче наносить удары авиационные, легче действовать против них… Собрав их в одном месте, их легче там уничтожить", — считает Евсеев. "Это следующее (после освобождения Дейр-эз-Зора — ред.), что должно быть сделано", — считает он.

От Турции нужен нейтралитет

По прогнозу эксперта, при освобождении Идлиба от боевиков основная ставка будет сделана на ополченцев, которых поддерживает Иран – сейчас он располагает в Сирии силами примерно в 50 тысяч, что равно примерно половине сирийской армии, отметил эксперт.

При этом иранские ополченцы в Сирии "не имеют артиллерии, тяжелой техники и авиации, поэтому Россия здесь крайне важна". От Турции, в свою очередь, заинтересованные стороны будут добиваться нейтралитета и закрытия коридоров, по которым боевики попадают из этой страны в Идлиб.

"Зоны деэскалации не предполагают неведение борьбы с "Джебхат ан-Нусрой"*, поэтому это никак не мешает освобождению провинции Идлиб", — отметил также эксперт.

Остальные зоны деэскалации

Что касается остальных трех зон деэскалации, то они тоже, прогнозирует эксперт, постепенно будут взяты под контроль официальным Дамаском.

"Зоны деэскалации не будут некими территориями, которые не будут потом контролироваться сирийской властью. Это не предполагается. Сейчас устанавливается режим по периметру этих зон, КПП, но эти зоны не будут находиться под влиянием внешних игроков. Они все-таки постепенно перейдут под контроль Сирии", — прогнозирует Евсеев.

Проблема курдов

Единственное, что по-настоящему может угрожать территориальной целостности Сирии, это курды, которых поддерживают США, считает Евсеев. По его данным, американцы создали на территории Сирии, в том числе в курдских районах, уже 13 военных баз. Курды, в свою очередь, наметили на осень и зиму серию выборов в свои органы самоуправления, независимые от Дамаска.

"Потеря территориальной целостности Сирии может возникнуть в том случае, если сирийские курды при поддержке США будут предпринимать излишнюю активность… Это фактически путь, по которому шел Иракский Курдистан", — говорит эксперт.

По его оценке, "такой пусть для Сирии неприемлем, потому что он будет способствовать расколу Сирии".

"Сирийские курды должны это четко понимать… С другой стороны, Россия могла бы помочь сирийским курдам получить некоторую автономию", — считает эксперт.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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