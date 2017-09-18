Российское постпредство при ООН обвинило комиссию по Сирии в предвзятости

ЖЕНЕВА, 18 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия поставила под сомнение независимость Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии, она намеренно вводит международное сообщество в заблуждение, продвигая предвзятую точку зрения отдельных стран, заявил в понедельник старший советник постпредства РФ при женевском отделении ООН Алексей Гольтяев.
"Внимательно изучили представленный Комиссией доклад. К сожалению, его содержание подтверждает наш вывод о том, что Комиссия не является независимой структурой и намеренно вводит в заблуждение международное сообщество, продвигая предвзятую точку зрения отдельных государств и политических сил", — заявил Гольтяев, выступая на обсуждении доклада комиссии в ходе 36-й сессии Совета ООН по правам человека.
Он подчеркнул, что в докладе нет ни слова о военных преступлениях, которые совершили вооруженные силы США и их партнеров по коалиции в ходе штурма Ракки, а "удар по мечети в Аль-Джине, который унес десятки жизней ни в чем не повинных людей, Комиссия пытается оправдать". "Подача событий в Хан-Шейхуне и в целом информации по применению химического оружия в Сирии представляет собой откровенную фальшивку. В то время, как Совместный механизм по расследование ОЗХО-ООН еще не пришел к каким-либо конкретным заключениям, а Россия добивается от инспекторов выезда в Хан-Шейхун и Шайрат для установления истины на месте, Комиссия уже узурпировала право указывать виновных", — добавил дипломат.
Гольтяев отметил, что в Москве хорошо понимают, что Комиссия отрабатывает интересы государств, сделавших ставку на силовую смену власти в Дамаске с помощью террористов. Поэтому Россия не считает, что деятельность Комиссии приносит пользу.
Постпред САР также потребовал от главы комиссии Пауло Пинейро обнародовать профессии и национальность всех сотрудников своей структуры для определения уровня ее непредвзятости и независимости.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
Москва считает голословными обвинениями, не вызывающими доверия заявления США о наличии якобы "весомых доказательств" применения Дамаском химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне, заявил ранее РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
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