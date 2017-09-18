Российское постпредство при ООН обвинило комиссию по Сирии в предвзятости

ЖЕНЕВА, 18 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия поставила под сомнение независимость Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии, она намеренно вводит международное сообщество в заблуждение, продвигая предвзятую точку зрения отдельных стран, заявил в понедельник старший советник постпредства РФ при женевском отделении ООН Алексей Гольтяев.

В начале сентября независимая комиссия по расследованию в Сирии, учрежденная Советом ООН по правам человека, представила 14-й доклад о нарушениях прав человека в САР. В документе, в частности, содержатся заявления о том, что Россия якобы продолжает бомбить больницы в Сирии на территориях, подконтрольных вооруженной оппозиции, а также прямые обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в апреле в Хан-Шейхуне. Члены комиссии не имеют прямого доступа в Сирию и заявляют, что пришли к своим выводам на основе свидетельских показаний, а также изучения спутниковых снимков и фотографий снарядов, сделанных после атаки в Хан-Шейхуне.

"Внимательно изучили представленный Комиссией доклад. К сожалению, его содержание подтверждает наш вывод о том, что Комиссия не является независимой структурой и намеренно вводит в заблуждение международное сообщество, продвигая предвзятую точку зрения отдельных государств и политических сил", — заявил Гольтяев, выступая на обсуждении доклада комиссии в ходе 36-й сессии Совета ООН по правам человека.

Он подчеркнул, что в докладе нет ни слова о военных преступлениях, которые совершили вооруженные силы США и их партнеров по коалиции в ходе штурма Ракки, а "удар по мечети в Аль-Джине, который унес десятки жизней ни в чем не повинных людей, Комиссия пытается оправдать". "Подача событий в Хан-Шейхуне и в целом информации по применению химического оружия в Сирии представляет собой откровенную фальшивку. В то время, как Совместный механизм по расследование ОЗХО-ООН еще не пришел к каким-либо конкретным заключениям, а Россия добивается от инспекторов выезда в Хан-Шейхун и Шайрат для установления истины на месте, Комиссия уже узурпировала право указывать виновных", — добавил дипломат.

Гольтяев отметил, что в Москве хорошо понимают, что Комиссия отрабатывает интересы государств, сделавших ставку на силовую смену власти в Дамаске с помощью террористов. Поэтому Россия не считает, что деятельность Комиссии приносит пользу.

Дамаск также выразил несогласие с докладом Комиссии. Постпред Сирии при женевском отделении ООН Хуссам Эйдин Аала назвал выводы экспертов ложными и подчеркнул, что правительство САР активно сотрудничает с Советом ООН по правам человека и совместной комиссией ОЗХО-ООН по расследованию событий в Хан-Шейхуне, которое еще продолжается, тогда как Комиссия практически сразу же после инцидента объявила Дамаск виновным. Кроме того, СПЧ ООН отказывается рассматривать собранные Дамаском доказательства преступлений, совершенных боевиками, отметил он.

Постпред САР также потребовал от главы комиссии Пауло Пинейро обнародовать профессии и национальность всех сотрудников своей структуры для определения уровня ее непредвзятости и независимости.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Москва считает голословными обвинениями, не вызывающими доверия заявления США о наличии якобы "весомых доказательств" применения Дамаском химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне, заявил ранее РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

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