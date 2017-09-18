В группе сирийской оппозиции "Каир" оценили итоги "Астаны-6"

КАИР, 18 сен — РИА Новости. Группа сирийской оппозиции "Каир" приветствует результаты шестого раунда переговоров в Астане, но считает опасным вовлечение Ирана в процесс и малое участие арабских стран, заявил РИА Новости член группы Фирас аль-Халиди.

Шестая встреча в Астане стран-гарантов режима перемирия в Сирии стала финальной по определению четырех зон деэскалации конфликта в Сирии. В минувшую пятницу Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех таких зон к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска Восточная Гута, в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах этим будет заниматься российская военная полиция.

"Мы одобряем любое снижение насилия, которое защитит народ и поддержит политический процесс, обеспечив выполнение требований нашего народа, и мы благодарим РФ за усилия в астанинском процессе", — заявил аль-Халиди.

Он отметил при этом, что оппозиция продолжает опасаться роли Ирана в процессе и считает позицию Тегерана отличной от видения Москвы о единой Сирии.

"Мы смотрим с подозрением на превращение Ирана в гаранта, учитывая, что стремления Ирана расходятся с заявлениями РФ о единстве народа и территории Сирии. Мы опасаемся, что астанинское соглашение будет понято как соглашение о разделе силы и влияния перед будущим реальным разделом Сирии", — заявил оппозиционер.

По его словам, группа "Каир" надеется, что российское правительство прояснит свою и иранскую позиции по сирийскому урегулированию. Он добавил, что малое присутствие арабских стран в астанинском процессе снижает эффективность принимаемых мер.

"Отсутствие арабской стороны открывает пространство перед (правящим — ред.) режимом и Ираном для нарушений перемирия, как происходило раньше", — заявил он.