Освобожденный Дейр-эз-Зор: сирийское гостеприимство после трех лет голода

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 18 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Прошло десять дней с момента снятия трехлетней блокады сирийского Дейр-эз-Зора: на улицах появляется все больше улыбающихся лиц, а рынок наполняется разнообразными товарами. Корреспондент РИА Новости пообщался с местными жителями и узнал, чего им стоили три года в окружении террористов.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство"*. До прорыва помощь пострадавшему населению доставляли по воздуху правительство Сирии и Минобороны России. Сейчас к этому подключился Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца.

Вода из Евфрата

Жара не мешает привыкшим жителям Дейр-эз-Зора гулять по рынку, выбирая продукты. Сегодня через каждые десять метров можно услышать крики торговцев: "Холодный сок! Холодная вода!". Слово "холодный" приобретает в пятидесятиградусную жару магическое звучание. Еще совсем недавно питьевой водой считалась кипяченая хлорированная вода из Евфрата с привкусом тины.

Предприимчивые торгаши замораживают воду в бидонах и продают ее стаканчиками практически бесплатно — 25 сирийских фунтов за порцию (около трех рублей за стакан).

"Это тоже вода из Евфрата, но теперь мы ее можем фильтровать. Цена символическая, не ради прибыли, а ради того, чтобы наши сограждане могли наконец попить вкусной холодной воды. Сегодня уже можно купить воду в бутылках, цены как в Дамаске — 125 фунтов (около 18 рублей за 1,5 литра – ред.), но в государственных складах многочасовые очереди", — рассказывает продавец одного из магазинов.

Жители Дейр-эз-Зора три с половиной года обходились без электричества и благ цивилизации. Буквально на днях в город пришли цистерны с дизельным топливом – и по всем улицам затарахтели старенькие электрогенераторы. Городскую электростанцию удалось отбить у террористов несколько дней назад во время деблокирования аэродрома. На восстановление станции, по оценкам местных властей, уйдет несколько месяцев. Часть объекта террористы взорвали при отступлении, а часть просто разворовали.

По распоряжению руководства страны в Дейр-эз-Зор на третий день после снятия блокады была направлена первая колонна с продуктами и медикаментами. В город ежедневно пребывает по несколько караванов с овощами и фруктами, лекарствами и бытовой химией. Любой житель Дейр-эз-Зора может купить все необходимое по государственной цене.

Помощь с воздуха

На рынке уже успели открыться импровизированные чайные лавки, где уважаемые мужчины в возрасте, смакуя приготовленный на углях сладкий чай, обсуждают последние события на фронте и в мире.

"Ты помнишь Сальму с центральной улицы? У нее две девочки осталось, когда мужа эвакуировали в Дамаск после ранения. Надо будет зайти узнать, приехали ли ее парни или нет", — говорит старик с белым платком на голове своему собеседнику, потягивая густой дым самодельной папиросы.

Из неспешной беседы двух соседей мы узнаем, что Сальма, оставшись без мужа и сына, потеряла какие-либо источники дохода, а работы в осадном городе нет. Выжить с двумя маленькими девочками помогали соседи, делясь водой и хлебом, если у самих было чем делиться. Перепадали продукты и от местных властей, как только на город стали ежедневно сбрасывать грузы с продуктами питания.

Во время блокады у города с большой землей была связь только по воздуху, и лишь в одном месте на западной окраине вертолеты могли приземляться в относительной безопасности. За сутки в город прилетало и улетало до четырех "вертушек", в зависимости от погоды и активности террористов. В город вертолеты переправляли медикаменты и продукты первой необходимости, из города – раненых.

Первые тонны гумпомощи были сброшены по воздуху российским грузовым самолетом. После эту практику начали использовать и в ООН, всего за годы блокады международной организацией было сброшено жителям Дейр-эз-Зора 309 партий помощи.

Именно эти контейнеры, медленно падающие с парашютами, многих спасли от голодной смерти, в том числе Сальму и ее дочерей.

"Съедобные" листья и птицы на вес золота

Теперь на улицах можно увидеть сотни радостных людей с пакетами еды. Чувствуется, что они еще не полностью осознали свою свободу и боятся, что их сегодняшний "рай" может кончиться.

"Вы русские? Спасибо вам, что пришли нам на помощь. До войны у нас здесь было много русских, наши мужчины, уехавшие к вам учиться, возвращались с русскими красавицами, но сейчас никого нет, уехали и все христиане, боясь гонений ИГ*", — рассказывает местная жительница, заметив иностранцев.

"Вы давно ели мясо? Сын сегодня смог купить килограмм телятины, я приготовлю праздничный ужин и приглашаю вас разделить его с нами", — не унимается хозяйка.

Убедив ее, что мясо мы ели не три года назад, как ее многодетная семья, помогаем ей донести сумки до дома и идем дальше.

Нас окрикивает загорелый мужчина в офицерской форме, который сидит на открытой веранде собственного дома, скрываясь от палящего солнца. Его зовут Абу-Хассан, он ветеран войны, получивший многочисленные ранения и вернувшийся в родной Дейр-эз-Зор. Абу-Хассан уговаривает нас задержаться у него на кофе. Его жена несет горячий напиток и сладости, тень на веранду отбрасывают несколько деревьев, о войне напоминает только полуразрушенный декоративный заборчик.

Внимание привлекает большой рыжий петух, который бегает под ногами как домашняя кошка.

"Этот петух – наш спаситель и герой, — рассказывает хозяин, гладя птицу, — в конце 2015 года люди были на грани отчаяния, многие ели листья деревьев, а пили все, что только было похоже на воду. Моя семья не исключение, но нас спас этот петух. Он окучивал наших курочек, и мы последние месяцы вместе с соседней семьей питались яйцами, что спасло наших детей от голодной смерти".

Абу-Хассан вспоминает, что в самые трудные дни блокады некоторые люди предлагали за курицу несколько сотен американских долларов, а петух становился дороже целого барашка, за которого на местном рынке предлагали от 500 долларов США.

"Мы понимали, что потеря одной из птиц, тем более петуха, может стоить жизни нашей семье и семье соседей, поэтому берегли рыжего и всегда находили корм для него и его гарема", — смеется мужчина.

В Дейр-эз-Зоре во время осады проживало более 80 тысяч людей. В каждой истории жителей сирийского городка отчаяние переплетается с надеждой и стойкостью. Возможно, именно эти черты характера позволили Дейр-эз-Зору выстоять перед лицом террористов, пришедших из пустыни.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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