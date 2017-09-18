СМИ сообщили о намерении США укрепить взаимодействие с Россией в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США рассчитывают на укрепление взаимодействия с российскими силами в небе над Сирией, сообщила в воскресенье газета Washington Post.

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* в субботу обвинила Россию в удару по позициям арабско-курдских отрядов SDF. При этом курдский источник заявил РИА Новости, что шесть бойцов SDF пострадали при ударе сирийских правительственных ВВС. Минобороны России заявило, что американским партнерам заранее сообщили границы проведения военной операции в Дейр-эз-Зоре.

"Пентагон предпринимает дополнительные шаги для обеспечения прямого общения американских и российских командующих на месте, после того как удару подверглись союзники США в районе Дейр-эз-Зора", — сообщило издание со ссылкой на главу комитета начальников штабов американских вооруженных сил Джозефа Данфорда.

Как отмечается в материале, Данфорд сообщил небольшой группе журналистов, что "канал по устранению конфликтных ситуаций (между военными России и США) "не сработал", когда сирийские и российские самолеты бомбили пользующиеся поддержкой США силы сирийской оппозиции к востоку от реки Евфрат".

Данфорд рассказал, что в ходе телефонного разговора с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым в субботу предложил, чтобы военачальники могли использовать этот канал связи "для выявления того, что враг свободно перемещается в районе Евфрата". Он добавил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон обсудил ситуацию с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Пресс-служба комитета пока не ответила на запросы РИА Новости по поводу беседы Герасимова и Данфорда.

Как пишет Washington Post, военные США и России традиционно используют Евфрат в качестве разделительной линии. По ее данным, "российские, а также сирийские правительственные силы атакуют цели на западе, а поддерживаемые США группы — на востоке". "Однако в последние недели многочисленные наступательные операции со стороны как США, так и России практически пересекаются друг с другом", — говорится в материале.

"Устранение конфликтов в этом районе стало более сложным, чем несколько месяцев назад. Мы не решили все вопросы", — признал Данфорд.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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