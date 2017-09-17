Турция передислоцировала к сирийской границе 80 единиц бронетехники

Турецкая бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото

Турецкая бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото

АНКАРА, 17 сен — РИА Новости. Турция продолжает перемещать военную технику на границу с Сирией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военные источники.

В провинцию Хатай по железной дороге доставлено около 80 бронированных военно-транспортных средств. Отмечается, что бронетехника стянута из района Люлебургаз провинции Кыркларели на северо-западе страны.

В июле министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что Анкара не исключает проведения военной операции в сирийском Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона, который находится под контролем сил самообороны сирийских курдов. Турция считает сирийские курдские формирования связанными с запрещенной в стране террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Турция не допустит создания на севере Сирии курдского государства.

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