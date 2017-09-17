ООН прекратила доставку помощи в Дейр-эз-Зор по воздуху

ЖЕНЕВА, 17 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН прекратила доставку гуманитарной помощи в сирийский Дейр-эз-Зор по воздуху, так как разблокирование города сделало возможным использование наземного транспорта, сообщили в воскресенье в пресс-службе ВПП.
"В планах начать в ближайшие дни поставки сухих пайков и готовой еды от ВПП на регулярной основе", — заявили в пресс-службе.
В организации назвали разблокирование Дейр-эз-Зора "прорывом, который позволит организовать более устойчивые поставки гуманитарной помощи в город".
"Окончание операций по воздушным сбросам также приведет к значительной экономии бюджета, что означает, что ВПП сможет представлять продовольственную помощь большему количеству людей в Сирии", — заявил представитель ВПП в Сирии Джейкоб Керн.
В ВПП напомнили, что с апреля 2016 года в Сирии было осуществлено 309 сбросов гуманитарной помощи с воздуха. Организация предполагает, что доставка помощи наземным путем поможет ей сэкономить до 37 миллионов долларов ежегодно, что хватит для оказания помощи дополнительно порядка 200 тысячам человек.