ООН прекратила доставку помощи в Дейр-эз-Зор по воздуху

ЖЕНЕВА, 17 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН прекратила доставку гуманитарной помощи в сирийский Дейр-эз-Зор по воздуху, так как разблокирование города сделало возможным использование наземного транспорта, сообщили в воскресенье в пресс-службе ВПП.

Накануне ВПП совместным конвоем ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского арабского Красного Полумесяца, доставила гуманитарную помощь в разблокированный Дейр-эз-Зор. Последний раз гуманитарная помощь доставлялась в город наземным путем в мае 2014 года. После чего ВПП стала осуществлять сбросы гуманитарных грузов с большой высоты при помощи самолетов российской авиакомпании "Абакан-Авиа".

"В планах начать в ближайшие дни поставки сухих пайков и готовой еды от ВПП на регулярной основе", — заявили в пресс-службе.

В организации назвали разблокирование Дейр-эз-Зора "прорывом, который позволит организовать более устойчивые поставки гуманитарной помощи в город".

"Окончание операций по воздушным сбросам также приведет к значительной экономии бюджета, что означает, что ВПП сможет представлять продовольственную помощь большему количеству людей в Сирии", — заявил представитель ВПП в Сирии Джейкоб Керн.

В ВПП напомнили, что с апреля 2016 года в Сирии было осуществлено 309 сбросов гуманитарной помощи с воздуха. Организация предполагает, что доставка помощи наземным путем поможет ей сэкономить до 37 миллионов долларов ежегодно, что хватит для оказания помощи дополнительно порядка 200 тысячам человек.