Сирийская армия отрезала основной путь снабжения ИГ* в Дейр-эз-Зоре

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 17 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия при поддержке союзных сил взяла под контроль район Джафра на юго-востоке Дейр-эз-Зора, сообщил РИА Новости источник в штабе операции по освобождению города.

"Армия и союзные силы выбили террористов ИГ* из района Джафра, тем самым отрезан главный путь снабжения в подконтрольные террористам районы Дейр-эз-Зора", — рассказал собеседник агентства.

Ранее правительственные войска взяли под контроль соседние с Джафрой районы Мариия и Хувейджат Мариия, выйдя к берегу реку Евфрат.

Террористы, по данным источника, бегут в сторону города Меядин и в направлении северных окраин Дейр-эз-Зора.

Правительственные силы продолжают наступление. Им удалось отбросить боевиков на пять-семь километров от городской черты, за Евфрат.

Осада крупнейшего на востоке Сирии города и военного аэродрома неподалеку от него продолжалась более трех лет. В начале сентября сирийские войска при поддержке ВКС прорвали блокаду, а затем соединились с гарнизоном на авиабазе. Российское Минобороны заявило, что по своей значимости и масштабу этот успех превосходит все предыдущие победы над ИГ* за последние три года.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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