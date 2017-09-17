Сирийская армия отрезала основной путь снабжения ИГ* в Дейр-эз-Зоре

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 17 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия при поддержке союзных сил взяла под контроль район Джафра на юго-востоке Дейр-эз-Зора, сообщил РИА Новости источник в штабе операции по освобождению города.
Ранее правительственные войска взяли под контроль соседние с Джафрой районы Мариия и Хувейджат Мариия, выйдя к берегу реку Евфрат.
Террористы, по данным источника, бегут в сторону города Меядин и в направлении северных окраин Дейр-эз-Зора.
Правительственные силы продолжают наступление. Им удалось отбросить боевиков на пять-семь километров от городской черты, за Евфрат.
Осада крупнейшего на востоке Сирии города и военного аэродрома неподалеку от него продолжалась более трех лет. В начале сентября сирийские войска при поддержке ВКС прорвали блокаду, а затем соединились с гарнизоном на авиабазе. Российское Минобороны заявило, что по своей значимости и масштабу этот успех превосходит все предыдущие победы над ИГ* за последние три года.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>