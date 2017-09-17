Сирийская армия отбила у ИГ* два района в Дейр-эз-Зоре

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 17 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии и союзные силы освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* районы Мариия и Хувейджат Мариия на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Об этом сообщил РИА Новости источник в штабе по освобождению.

"Армия вышла к Евфрату, освободив районы Мариия и Хувейджат Мариия. С восточной стороны боевики отброшены от авиабазы более чем на пять километров", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, террористы бежали в сторону города Маядин, а часть перешла Евфрат, укрывшись в северной части Дейр-эз-Зора.

В субботу источник РИА Новости сообщил о том, что в Дейр-эз-Зоре сложили оружие несколько боевиков ИГ. По его мнению, это говорит о том, что террористы в городе не смогут долго оказывать сопротивление.

В настоящее время правительственные силы при поддержке ВКС ведут наступление в окрестностях города. Военным удалось отбросить боевиков на пять-семь километров на восток от городской черты, за реку Евфрат.

Дейр-эз-Зор, крупнейший город на востоке Сирии, и военный аэродром неподалеку от него более трех лет находились в полном окружении боевиков. Сирийская армия при поддержке ВКС 5 сентября прорвала блокаду, а затем соединилась с гарнизоном, оборонявшим авиабазу. В Минобороны России заявили, по своей значимости и масштабу снятие блокады с Дейр-эз-Зора превосходит все предыдущие победы над ИГ* за последние три года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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