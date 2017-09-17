Лавров и Тиллерсон обсудили реализацию принятых на встрече по Сирии решений

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Рекс Тиллерсон в субботу обсудили по телефону реализацию решений по Сирии, принятых на последней встрече в Астане, говорится в сообщении в официальном аккаунте МИД РФ в Facebook.

В ходе шестого раунда переговоров РФ, Иран и Турция как страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии и приняли четыре документа, регламентирующих их мониторинг.

"Обсуждалась текущая ситуация по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы "на земле", реализации решений международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве", — говорится в сообщении.

Также затрагивалась необходимость активизации усилий по выполнению Минских договоренностей по урегулированию кризиса в Донбассе.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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