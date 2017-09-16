Коалиция во главе с США обвинила Россию в нанесении удара по бойцам SDF

ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) обвинила в субботу РФ в нанесении удара по позициям "Сирийских демократических сил" (SDF).
Ранее курдский источник заявил РИА Новости, что шесть бойцов арабско-курдских отрядов "Сирийские демократические силы" (SDF), пострадали при ударе сирийских правительственных ВВС.
Комментариями сирийских ВС РИА Новости пока не располагает.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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