Коалиция во главе с США обвинила Россию в нанесении удара по бойцам SDF

ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) обвинила в субботу РФ в нанесении удара по позициям "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Примерно в 12.30 ночи по Гринвичу 16 сентября российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы из числа партнеров коалиции", — говорится в заявлении коалиции.

Ранее курдский источник заявил РИА Новости, что шесть бойцов арабско-курдских отрядов "Сирийские демократические силы" (SDF), пострадали при ударе сирийских правительственных ВВС.

Комментариями сирийских ВС РИА Новости пока не располагает.

В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки. При этом прежние обвинения Запада о бомбардировках самолетами ВКС гражданских объектов никогда не находили подтверждений.

* Террористическая организация, запрещенная в России.