Более 50 боевиков перешли на сторону правительства Сирии

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Более 50 человек, в том числе 6 полевых командиров перешли в Сирии за прошедшие сутки на сторону правительства, сообщил Центр примирения враждующих сторон.

"Продолжается сдача оружия и переход боевиков на сторону правительственных войск. За прошедшие сутки сложили оружие и перешли на сторону правительства 54 человека, в том числе 6 полевых командиров незаконных вооруженных формирований", — приводится в сообщении заявление генерал-лейтенанта Сергея Кураленко.

РФ продолжает работу по поддержанию режима прекращения боевых действий в Сирии. Отмечается, что благодаря военной полиции РФ в зонах деэскалации, ситуация в регионе стала более стабильной, а также сократилось число нарушений режима прекращения боевых действий.

Российский Центр примирения ежедневно оказывает жителям гуманитарную и медицинскую помощь, в частности, продуктами, предметами первой необходимости и медикаментами, а также обеспечивает население горячим питанием.

"Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики проводится совместная работа с сирийскими Комитетами национального примирения по нормализации обстановки и созданию благоприятных условий в освобожденных от террористов районах по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев к местам постоянного проживания", — добавили в Центре.

Также отмечается, что в освобожденных населенных пунктах создаются все условия для налаживания мирной жизни: "восстанавливаются дороги, разрушенные в ходе военных действий объекты инфраструктуры и социальной сферы, подаются электроэнергия и вода".

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