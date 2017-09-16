У России нет стратегических целей по закреплению в Сирии, заявил Лаврентьев

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Москва не преследует стратегических целей по закреплению в Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"Еще раз подчеркну, то, что мы сейчас делаем, российская сторона, мы не преследуем каких-то стратегических целей закрепления в этом районе (в Сирии). Для нас цель – борьба с международным терроризмом, который представляет угрозу для российских национальных интересов", — сказал Лаврентьев в интервью телеканалу "Россия 24".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. В среду столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

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