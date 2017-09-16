Москва надеется, что режим прекращения огня в Сирии будет необратимым

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россия надеется, что режим прекращения боевых действия в Сирии примет необратимый характер, заявил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

"Надеемся, что режим прекращения боевых действий примет действительно необратимый характер ", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, Россия также надеется, что фиксация четырех зон деэскалации приведет к стабилизации ситуации на этих территориях.

Как отметил Лаврентьев, прошедшая в Астане встреча показала, что сирийская оппозиция видит в России сторону, с которой оппозиционеры готовы к конструктивному взаимодействию. "Наши контакты с представителями оппозиции показали, что они тоже готовы к конструктивному взаимодействию с российской стороной, и видят в нас, действительно, не врага, а людей, ту сторону, которая стоит на стороне сирийского народа и стремиться к достижению мира на сирийской земле. Это очень важно", — сказал Лаврентьев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. В среду столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.