Шесть курдских бойцов пострадали при ударе сирийских ВВС, сообщил источник

ДАМАСК, 16 сен — РИА Новости. Шесть бойцов арабско-курдских отрядов "Сирийские демократические силы" (SDF), поддерживаемых США, пострадали при ударе сирийских правительственных ВВС на востоке Сирии, заявил РИА Новости курдский источник.

Отряды SDF ранее в сентябре начали собственную операцию против террористов группировки "Исламское государство"* в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где уже ведут боевые действия сирийские военные.

"Шесть бойцов SDF получили ранения в результате удара военной авиации Сирии по позициям к востоку от реки Евфрат", — сообщил источник.

Комментариями сирийских ВС РИА Новости пока не располагает.

* Террористическая организация, запрещена в РФ