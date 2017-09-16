В Дейр-эз-Зоре группа боевиков ИГ* сдалась сирийской армии

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Группа боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, сообщил РИА Новости осведомленный источник в городе.

"Несколько боевиков ИГ сдались правительственным войскам. Пока речь идет о небольшом количестве", — рассказал собеседник агентства, не уточнив, при каких обстоятельствах сдались террористы.

По мнению источника, это говорит о том, что боевики в Дейр-эз-Зоре сильно ослаблены и продолжать длительное сопротивление не в состоянии.

Наступление продолжается

Сейчас правительственные силы при поддержке ВКС развивают наступление в окрестностях города. Накануне они вошли в населенный пункт Аль-Мурия, а также освободили от террористов горные массивы Сарда и Каррум. Военным удалось отбросить боевиков на пять-семь километров на восток от городской черты, за реку Евфрат.

"Мы долго не могли выбить боевиков отсюда, те постоянно обстреливали пригород из артиллерии. Здесь высота Вайль-Карра — мы отбили ее у террористов несколько дней назад. Теперь мы контролируем эту дорогу, по которой игиловцы* получали подкрепление и боеприпасы", — рассказал военнослужащий сирийской армии Абдель Салах.

Крупнейший город на востоке Сирии и военный аэродром неподалеку от него более трех лет находились в полном окружении боевиков. Сирийская армия при поддержке российских ВКС 5 сентября прорвала блокаду, а затем соединилась с гарнизоном, оборонявшим авиабазу. Как заявили в Минобороны, этот успех превосходит по своей значимости и масштабу все предыдущие победы над ИГ* за последние три года.

Возвращение к мирной жизни

После трех лет осады город постепенно возвращается в мирному существованию. Пока продолжаются перебои с водой и электричеством, но уже началось восстановление инфраструктуры.

"Наши дети три года не видели фруктов и чистой питьевой воды, много народа голодало. В последние дни мы получали очень много помощи от сирийского правительства и наших российских друзей — лекарства, воду, продукты, топливо", — рассказал журналистам губернатор провинции Дейр-эз-Зор Мухаммад Ибрагим Самра.

Сразу после освобождения российские военные направили в Дейр-эз-Зор гуманитарную помощь — более десяти тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Международный комитет Красного Креста и Сирийский арабский Красный Полумесяц также отправили в город три гуманитарных конвоя с 2,4 тысячи тонн помощи — продуктовыми наборами, оборудованием для очистки воды.

"Мы постарались в течение 24 часов раздать всем гражданам имеющиеся продукты и не только. После снятия осады аэропорта мы в считанные часы направили продукты и хлеб в восточные кварталы Гарабиш и Джафра", — заявил глава отделения сирийского Красного Полумесяца в провинции Дейр-эз-Зор Мохаммад Дахбуш.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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