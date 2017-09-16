Источник: в Дейр-эз-Зоре группа боевиков ИГ* сдалась сирийской армии

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 16 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, сообщил РИА Новости осведомленный источник в городе.

Накануне сирийским войскам удалось войти в населенный пункт Аль-Мурия, а также освободить от боевиков горные массивы Сарда и Каррум. Боевики отброшены от Дейр-эз-Зора на расстояние в 5-7 километров на восток от городской черты, за реку Евфрат. Ранее сообщалось, что освобожденный в начале сентября Дейр-эз-Зор постепенно возвращается к мирной жизни после снятия блокады.

"Несколько боевиков ИГ* сдались правительственным войскам. Пока речь идет о небольшом количестве", — рассказал собеседник агентства.

При каких обстоятельствах террористы сдались, источник не уточняет.

По мнению источника, это говорит о том, что террористы в Дейр-эз-Зоре на сегодняшний день сильно ослаблены и продолжать длительное сопротивление не в состоянии.

Правительственные войска САР со среды ведут наступление на востоке и юго-востоке города Дейр-эз-Зор. Передовым отрядам армии и союзным силам удалось выбить террористов со стратегических высот к юго-востоку от авиабазы Дейр-эз-Зор, а также отбросить боевиков ИГ* от восточной стороны базы ВВС.

На сегодняшний день ожесточенные бои продолжаются в районе Джафра на окраине города, где армия САР прорывается к Евфрату. Террористы продолжают оказывать сопротивление, так как вдоль реки в районе Джафра проходит главный путь снабжения ИГ* из города Маядин в Дейр-эз-Зор.

* Террористическая организация, запрещена в РФ

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