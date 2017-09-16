Российский военнослужащий рассказал об освобождении Акербата в Сирии

АКЕРБАТ (провинция Хама, Сирия), 16 сен — РИА Новости. Более 3 тысяч объектов инфраструктуры террористов были уничтожены в районе сирийского города Акербат при подготовке наступления на Дейр-эз-Зор, сообщил журналистам в пятницу начальник штаба российской группировки войск в Сирии Александр Лапин.

Он напомнил, что Акербат был освобожден 2 сентября. "На сегодняшний день созданы все условия для завершающего этапа в разгроме ИГИЛ* в восточных окраинах Сирии. Именно здесь произошел коренной перелом в борьбе против ИГИЛ* и началось наступление на Дейр-эз-Зор", — сказал Лапин.

"В результате успешно проведенной наступательной операции поражены 2893 объекта противника, уничтожены 1207 террористов… и 132 пункта управления ИГИЛ*", — продолжил он. По словам генерала, были также уничтожены 49 танков, 157 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками и более 80 артиллерийских систем от малого до самого крупного калибра.

Лапин подчеркнул, что сложность при разгроме террористов в Акербате заключалась в том, что город был подготовлен к круговой обороне, имел многоуровневую систему обороны, многоходовое подземное сообщение, бункера и укрытия.

"Подземный город представляет из себя тоннели от 100 до 800 метров, имеющие между собой ходы сообщения, что позволяло боевикам осуществлять переброску резервов с одного участка города на другой. Но все эти тоннели были вскрыты беспилотными летательными аппаратами ВКС России и в процессе доразведки были уничтожены", — сказал начальник штаба.

По его словам, сирийская армия практически выбивала боевиков из каждого дома. "Уничтожение противника шло днем и ночью без перерыва при непосредственной поддержке ВКС России", — заключил генерал.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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