Российский военнослужащий рассказал об освобождении Акербата в Сирии

АКЕРБАТ (провинция Хама, Сирия), 16 сен — РИА Новости. Более 3 тысяч объектов инфраструктуры террористов были уничтожены в районе сирийского города Акербат при подготовке наступления на Дейр-эз-Зор, сообщил журналистам в пятницу начальник штаба российской группировки войск в Сирии Александр Лапин.
"В результате успешно проведенной наступательной операции поражены 2893 объекта противника, уничтожены 1207 террористов… и 132 пункта управления ИГИЛ*", — продолжил он. По словам генерала, были также уничтожены 49 танков, 157 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками и более 80 артиллерийских систем от малого до самого крупного калибра.
Лапин подчеркнул, что сложность при разгроме террористов в Акербате заключалась в том, что город был подготовлен к круговой обороне, имел многоуровневую систему обороны, многоходовое подземное сообщение, бункера и укрытия.
По его словам, сирийская армия практически выбивала боевиков из каждого дома. "Уничтожение противника шло днем и ночью без перерыва при непосредственной поддержке ВКС России", — заключил генерал.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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