В Сирии применили новые способы ведения военных действий

АКЕРБАТ (провинция Хама, Сирия), 16 сен — РИА Новости. Новые способы ведения военных действий применялись при освобождении Акербата в рамках подготовки наступления на Дейр-эз-Зор, сообщил журналистам в пятницу начальник штаба российской группировки войск в Сирии Александр Лапин.

Он напомнил, что Акербат был освобожден 2 сентября в ходе успешной наступательной операции сирийских правительственных сил при непосредственной поддержке ВКС России.

"Данный город находится в центре Сирии и являлся непосредственным оплотом ИГИЛ*, поражение которого позволило развить решительные наступательные действия на Дейр-эз-Зор, выйти на рубеж реки Евфрат, деблокировать и освободить Дейр-эз-Зор", — сказал Лапин.

"Здесь (в Акербате) безусловно примерялись новые способы ведения военных действий", — рассказал генерал. По его словам, "наносилось мощное огневое поражение ВКС России, осуществлялось окружение тремя охватывающими ударами, расчленение группировки противника по частям, разгром и уничтожение остатков боевиков в южных районах города".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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