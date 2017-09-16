Пентагон сообщил о задержании в Сирии гражданина США, воевавшего за ИГ*

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Пентагон сообщил в пятницу о задержании в Сирии гражданина США, воевавшего на стороне запрещенной в России и США террористической группировки "Исламское государство"*.
"Министерство обороны юридически оформило задержание известного участника боевых действий на стороне врага — американского гражданина, который сдался "Сирийским демократическим силам" на этой неделе", — заявил представитель Пентагона Роб Мэннинг.
Он не назвал имя задержанного.
Наземное наступление на ИГ* в районе Ракки ведут Сирийские демократические силы, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Наступление идет при поддержке спецназа и авиации США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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