Пентагон сообщил о задержании в Сирии гражданина США, воевавшего за ИГ*

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Пентагон сообщил в пятницу о задержании в Сирии гражданина США, воевавшего на стороне запрещенной в России и США террористической группировки "Исламское государство"*.

"Министерство обороны юридически оформило задержание известного участника боевых действий на стороне врага — американского гражданина, который сдался "Сирийским демократическим силам" на этой неделе", — заявил представитель Пентагона Роб Мэннинг.

По его словам, Сирийские демократические силы часто передают американской коалиции граждан США, ранее сообщалось лишь о единичных подобных случаях. С задержанными гражданами обращаются гуманно, сказал представитель Пентагона.

Он не назвал имя задержанного.

Наземное наступление на ИГ* в районе Ракки ведут Сирийские демократические силы, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Наступление идет при поддержке спецназа и авиации США.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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