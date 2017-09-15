Ситуация в Сирии не станет стабильной при Асаде, заявил Госдеп

США НЕ УСПОКОЯТСЯ, ПОКА СИТУАЦИЯ В СИРИИ НЕ СТАНЕТ СТАБИЛЬНОЙ, НО СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ ПРИ АСАДЕ — ХЕЙЛИ