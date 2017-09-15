Эксперт оценил результаты переговоров по Сирии в Астане

ПАРИЖ, 15 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Результат переговоров стран-гарантов в Астане свидетельствует о значительном продвижении по разрешению ситуации в Сирии, считает заместитель руководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво", специалист в области международной политики Игорь Деланоэ.
"Если турки, россияне и иракцы действительно договорились по четвертой зоне деэскалации, это будет означать значительное продвижение", — сказал эксперт в беседе с корреспондентом РИА Новости.
"Это удалось реализовать потому, что Россия на протяжении трех недель проводила активные переговоры с Ираном и Турцией, чтобы достичь общего соглашения. Спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев был в Тегеране в начале сентября. Понятно, что туда он ездил в том числе и за тем, чтобы привлечь Иран к процессу", — отметил Деланоэ.
По его словам, подход Тегерана по ситуации в Илибе отличается от подхода Москвы.
"Иран считает, что необходимо идти до самого конца войны, не оставлять групп террористов на местах, а истреблять или нейтрализовывать их полностью. Подход РФ отличается — согласно нему, в текущий момент в процессе национального применения должны присутствовать и исламистские силы. То есть необходимы гарантии репрезентативности групп", — сказал собеседник агентства.
Эксперт напомнил, что район Идлиба находится под влиянием Турции.
"И если там начнется война по истреблению террористических групп, есть риск возникновения столкновений с участием турков и иранцев, что повлечет за собой потерю контроля над регионом", — пояснил Деланоэ. Он добавил, что РФ провела значительную дипломатическую работу.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. В среду столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.
В пятницу по окончании переговоров в Астане страны-гаранты — Россия, Иран и Турция — объявили о создании четырех зон деэскалации. До этого поступали сообщения, что основные сложности возникли вокруг того, кто будет осуществлять мониторинг в Идлибе. В трех остальных зонах этим занимается российская военная полиция. Источник в одной из делегации перед финальной пресс-конференцией сообщил РИА Новости, что в итоге стороны договорились, что мониторинг по внутренней границе северной зоны деэскалации будет вести Турция, по внешней — Россия и Иран.
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