Эксперт оценил результаты переговоров по Сирии в Астане

ПАРИЖ, 15 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Результат переговоров стран-гарантов в Астане свидетельствует о значительном продвижении по разрешению ситуации в Сирии, считает заместитель руководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво", специалист в области международной политики Игорь Деланоэ.

"Если турки, россияне и иракцы действительно договорились по четвертой зоне деэскалации, это будет означать значительное продвижение", — сказал эксперт в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Он отметил, что перед участниками переговоров стояла большая задача убедить Турцию работать по региону Идлиба.

"Это удалось реализовать потому, что Россия на протяжении трех недель проводила активные переговоры с Ираном и Турцией, чтобы достичь общего соглашения. Спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев был в Тегеране в начале сентября. Понятно, что туда он ездил в том числе и за тем, чтобы привлечь Иран к процессу", — отметил Деланоэ.

По его словам, подход Тегерана по ситуации в Илибе отличается от подхода Москвы.

"Иран считает, что необходимо идти до самого конца войны, не оставлять групп террористов на местах, а истреблять или нейтрализовывать их полностью. Подход РФ отличается — согласно нему, в текущий момент в процессе национального применения должны присутствовать и исламистские силы. То есть необходимы гарантии репрезентативности групп", — сказал собеседник агентства.

Эксперт напомнил, что район Идлиба находится под влиянием Турции.

"И если там начнется война по истреблению террористических групп, есть риск возникновения столкновений с участием турков и иранцев, что повлечет за собой потерю контроля над регионом", — пояснил Деланоэ. Он добавил, что РФ провела значительную дипломатическую работу.

"Еще важно отметить, что Россия разместила военную полицию в окрестностях региона Идлиба несколько дней назад в рамках миссии по наблюдению за ситуацией, за прекращением огня. Таким образом продемонстрировала свою решимость и серьезное вовлечение в этот процесс", — подчеркнул эксперт.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. В среду столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

В пятницу по окончании переговоров в Астане страны-гаранты — Россия, Иран и Турция — объявили о создании четырех зон деэскалации. До этого поступали сообщения, что основные сложности возникли вокруг того, кто будет осуществлять мониторинг в Идлибе. В трех остальных зонах этим занимается российская военная полиция. Источник в одной из делегации перед финальной пресс-конференцией сообщил РИА Новости, что в итоге стороны договорились, что мониторинг по внутренней границе северной зоны деэскалации будет вести Турция, по внешней — Россия и Иран.

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