Лаврентьев: на "Астане-7" оценят эффективность зон деэскалации в Сирии

АСТАНА, 15 сен – РИА Новости. На планируемом на конец октября седьмом раунде переговоров по сирийской проблематике в Астане стороны намерены обсудить эффективность зон деэскалации, освобождение заключенных и гуманитарное разминирование, заявил глава российской делегации на переговорах Александр Лаврентьев.

"Вопросы, которые предстоит рассмотреть на следующей встрече, довольно существенные. Нам необходимо рассмотреть эффективность зон деэскалации, необходимость внесения каких-то оператив функционирования зон деэскалации, может быть, каких-то новых предложений, инициатив, которые будут способствовать процессу. Конечно, мы намереваемся сосредоточить внимание и на вопросе создания рабочей группы по освобождению заложников, задержанных, этому аспекту должны уделить особое внимание. Вопрос гуманитарного разминирования, в том числе культурного наследия Сирии, — тема, которая встанет в повестке дня в очередном раунде", — заявил на пресс-конференции Лаврентьев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. Накануне в столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

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