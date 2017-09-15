Россия призвала сирийскую оппозицию отказаться от невыполнимых требований

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Россия призывает оппозицию Сирии отказаться от заведомо невыполнимых требований и со своей стороны приложит усилия к ускорению решения проблемы заключенных, заявил глава делегации РФ на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

"Мы провели переговоры с оппозицией, призываем их продемонстрировать конструктивизм и отказ от выдвижения заведомо невыполнимых требований", — сказал Лаврентьев на пресс-конференции.

Он отметил, что есть вопросы со стороны оппозиции, которые связаны с освобождением задержанных лиц, передачей тел погибших. "Мы приложим к этому дополнительные усилия", — сказал Лаврентьев.