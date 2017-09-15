Мониторинг в зоне деэскалации в Идлибе будут вести Россия, Иран и Турция

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Мониторинг в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, конкретные места размещения определят страны-гаранты, заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Я бы не сказал, что были противоречия по этому вопросу, потому что у нас была единая позиция, выработанная еще до вчерашних и сегодняшних консультаций, что в районе Идлиба по линии соприкосновения, которая определена, будут размещаться подразделения наблюдателей всех трех стран-гарантов — турецкие, и российские, и иранские", — сказал Лаврентьев.

"Сам механизм, конкретные места будут, естественно, определяться уже по согласованию всех трех стран-гарантов в процессе реализации достигнутых договоренностей на местах", — отметил он.

В пятницу по окончанию шестого раунда переговоров по Сирии в Астане страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации. До этого поступали сообщения, что основные сложности возникли вокруг того, кто будет осуществлять мониторинг в Идлибе. В трех остальных зонах этим занимается российская военная полиция. Источник в одной из делегации перед финальной пресс-конференцией сообщил РИА Новости, что в итоге стороны договорились, что мониторинг по внутренней границе северной зоны деэскалации будет вести Турция, по внешней — Россия и Иран.

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