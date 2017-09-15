Эксперт назвал итоги "Астаны-6" оптимистичными

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Итоги шестого раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане внушают оптимизм, поскольку теперь правительственные войска Сирии способны практически очистить территорию страны от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, считает старший научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сотников.
Комментируя РИА Новости достигнутые договоренности, Сотников указал, что "первые итоги "Астаны-6" внушают оптимизм". "Конкретные договоренности и документы, которые были приняты, внушают такой оптимизм потому, что, на самом деле, на фоне тех успехов, которых достигла сирийская правительственная армия в борьбе против "Исламского государства", она способна теперь практически очистить территорию полностью от боевиков", — считает он.
Эксперт отметил, что "теперь слово за нашими западными партнерами". По его мнению, Запад должен поддержать астанинский процесс и "негативного отклика ожидать не стоит".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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