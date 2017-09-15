Эксперт назвал итоги "Астаны-6" оптимистичными

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Итоги шестого раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане внушают оптимизм, поскольку теперь правительственные войска Сирии способны практически очистить территорию страны от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, считает старший научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сотников.

В пятницу в рамках "Астаны-6" Россия, Турция и Иран как страны-гаранты объявили о создании зон деэскалации в Сирии, в том числе в Идлибе, они станут временной мерой с первоначальным сроком действия в шесть месяцев. Стороны также сообщили о создании совместного координационного центра для контроля в зонах деэскалации. Следующая встреча состоится в конце октября.

Комментируя РИА Новости достигнутые договоренности, Сотников указал, что "первые итоги "Астаны-6" внушают оптимизм". "Конкретные договоренности и документы, которые были приняты, внушают такой оптимизм потому, что, на самом деле, на фоне тех успехов, которых достигла сирийская правительственная армия в борьбе против "Исламского государства", она способна теперь практически очистить территорию полностью от боевиков", — считает он.

Эксперт отметил, что "теперь слово за нашими западными партнерами". По его мнению, Запад должен поддержать астанинский процесс и "негативного отклика ожидать не стоит".

Сотников также подчеркнул, что Россия, Турция и Иран продолжают переговоры в Астане в позитивном ключе, что дает повод надеяться на перезапуск женевского процесса для начала прямых переговоров между представителями оппозиции и сирийским правительством, о чем неоднократно говорила российская сторона.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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