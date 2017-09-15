Лаврентьев рассказал о важности создания зон деэскалации в Сирии

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Завершение этапа создания зон деэскалации в Сирии открывает путь к полному прекращению огня и возвращению страны к мирной жизни, заявил на пресс-конференции в Астане спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.
"На наш взгляд, завершение этапа создания зон деэскалации открывает путь к реальному прекращению кровопролития, к полной стабилизации ситуации в Сирии и предметному обсуждению вопроса повышения мер доверия между противоборствующими сторонами и возвращению республики к мирной жизни", — сказал глава российской делегации.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве.
В ходе шестого раунда переговоров РФ, Иран и Турция как страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии и приняли четыре документа, регламентирующих их мониторинг.
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