Лаврентьев рассказал о важности создания зон деэскалации в Сирии

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Завершение этапа создания зон деэскалации в Сирии открывает путь к полному прекращению огня и возвращению страны к мирной жизни, заявил на пресс-конференции в Астане спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"Сегодня мы с вами присутствовали при завершении этапа создания четырех зон деэскалации", — сказал Лаврентьев, выразив мнение, что встреча в Астане "стала серьезным достижением в поиске формулы сирийского урегулирования".

"На наш взгляд, завершение этапа создания зон деэскалации открывает путь к реальному прекращению кровопролития, к полной стабилизации ситуации в Сирии и предметному обсуждению вопроса повышения мер доверия между противоборствующими сторонами и возвращению республики к мирной жизни", — сказал глава российской делегации.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве.

В ходе шестого раунда переговоров РФ, Иран и Турция как страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии и приняли четыре документа, регламентирующих их мониторинг.

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