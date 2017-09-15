Эксперт: реализовать договоренности о зонах деэскалации будет непросто

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Реализовать астанинские договоренности о зонах деэскалации в Сирии будет непросто, но первый шаг сделан, считает ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.

Россия, Турция и Иран в пятницу объявили о создании зон деэскалации в Сирии, в том числе в Идлибе, они станут временной мерой с первоначальным сроком действия в шесть месяцев. Страны-гаранты также сообщили о создании совместного координационного центра для контроля в зонах деэскалации.

Эксперт в разговоре с РИА Новости назвал итоги переговоров в столице Казахстана "вполне ощутимым достижением". По его словам, вопрос создания зоны деэскалации в провинции Идлиб является "непростым", так как в этом регионе "собралось много тех, кто не согласен с нынешним развитием событий".

Таким образом, достигнутые в Астане договоренности, на его взгляд, "реализовывать будет непросто, но первый шаг сделан, так что можно надеяться на дальнейшее продвижение", хотя "торопиться здесь не следует, чтобы не вызывать резкую реакцию неприятелей этого".

"Астана сама по себе говорит о нашей внешней политике как о многовекторной. Россия действительно способна разговаривать с самыми различными силами", — сказал Зинин.