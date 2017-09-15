Эксперт: реализовать договоренности о зонах деэскалации будет непросто

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Реализовать астанинские договоренности о зонах деэскалации в Сирии будет непросто, но первый шаг сделан, считает ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.
Россия, Турция и Иран в пятницу объявили о создании зон деэскалации в Сирии, в том числе в Идлибе, они станут временной мерой с первоначальным сроком действия в шесть месяцев. Страны-гаранты также сообщили о создании совместного координационного центра для контроля в зонах деэскалации.
Эксперт в разговоре с РИА Новости назвал итоги переговоров в столице Казахстана "вполне ощутимым достижением". По его словам, вопрос создания зоны деэскалации в провинции Идлиб является "непростым", так как в этом регионе "собралось много тех, кто не согласен с нынешним развитием событий".
"Астана сама по себе говорит о нашей внешней политике как о многовекторной. Россия действительно способна разговаривать с самыми различными силами", — сказал Зинин.