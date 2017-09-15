Иран уверен в скором окончании сирийского кризиса

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Иран уверен в скором окончании кризиса в Сирии, заявил в пятницу в Астане замглавы иранского МИД Хоссейн Ансари.

"Надеемся, что с помощью усилий гарантов урегулирования в Сирии — РФ, Турции и Ирана — мы увидим серьезные положительные сдвиги в Сирии, реализацию всех положений, касающихся зон деэскалации. Надеемся, что успех в поле боя и политический успех в Астане ускорит переговоры между конфликтующими в Сирии сторонами, чтобы кризис закончился", — сказал Ансари на пресс-конференции.

"Надеюсь, что при содействии трех стран-гарантов, с помощью представителей САР и оппозиции, наблюдателей этого процесса мы увидим очень серьезные успехи в Сирии и завершение кризиса… Мы разговаривали об этом и думали, что это далеко, но сейчас мы увидели, что с этими успехами на поле боя против террористов и на политическом уровне, особенно в астанинском процессе, эта цель близка и с помощью других сторон скоро увидим окончание сирийского кризиса", — отметил замглавы МИД Ирана.

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